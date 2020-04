Hannover

Noch immer gehen viele Anträge auf die Corona-Soforthilfe für Unternehmer durch Bund und Land bei der niedersächsischen NBank per Post ein. „Die Anträge müssen aber zwingend elektronisch gestellt werden“, erklärt Bernd Pütz, Pressesprecher der NBank der HAZ. Ein Drittel der Anträge sei zudem nicht ordnungsgemäß ausgefüllt und deshalb teilweise nicht zu bearbeiten. „ Sorgfalt ist aber immens wichtig“, meint Pütz. Nachdem die NBank nun auch die Bundesförderung bearbeite, sei davon auszugehen, dass jeder die notwendige Unterstützung erhalte – hier gehe Sorgfalt vor Schnelligkeit.

Geld wird schnell überwiesen

Wie die Bank am Sonntag mitteilte, sind inzwischen mehr als 100 Millionen Euro bewilligt worden. Dies bedeute direkte Hilfe, weil die Gelder im Regelfall einen Tag nach der Anweisung auf den Konten der Unternehmer seien. Außerdem habe die NBank den niedersächsischen Unternehmen mehr als 16 Millionen Euro über einen Liquiditätskredit zur Verfügung gestellt.

Unternehmer melden Probleme mit Technik

Einige Unternehmer haben in den vergangenen Tagen allerdings Probleme bei der digitalen Antragstellung gemeldet. Jürgen Weinberg etwa versuchte es mit fünf verschiedenen E-Mail-Adressen und erhielt vom Server immer wieder die automatische Rückmeldung, es handele sich bei seiner Nachricht um Spam und werde deshalb nicht angenommen. Von anderen Unternehmern kenne er ähnliche Probleme. Der Service der Bank habe ebenfalls nicht weiterhelfen können.

„Nur Einzelfälle“

Dabei handele es sich um wenige Einzelfälle, meint Pütz von der NBank. Bei der hohen Menge an erfolgreichen Anträgen könne man nicht von einem generellen Problem sprechen. Beim Start der Soforthilfen hatte es zunächst Probleme mit den Servern der NBank gegeben. Sie waren schon in der ersten Stunde nach Freischaltung unter der Last von bis zu 250.000 Anfragen zusammengebrochen. Das Problem ist zwischenzeitlich behoben worden.

Andere Unternehmer wiederum haben derzeit scheinbar Probleme, die entsprechenden Programme für das Öffnen und Ausfüllen des Antrags zu nutzen oder aber die Felder für die geforderten Informationen im Antrag zu verstehen. Die Unternehmer sollten es mit Ruhe und der Hilfe eines Bekannten versuchen, meint Pütz. Die Bank hätte bei der Konzeption des Fragebogens auch Menschen testen lassen, die sich nicht so gut mit der Technik auskennen würden. „Das ist schon ein einfacher Weg.“ Den analogen Weg per Post will die NBank aber auch in den kommenden Wochen nicht in Betracht ziehen. (Die wichtigsten Informationen zum digitalen Antrag finden Sie hier.)

NBank setzt Bearbeitung normaler Förderprogramme aus

Wer bei der NBank derzeit normal gefördert werden möchte, hat hingegen schlechte Karten. „Die Bearbeitung der übrigen Förderprogramme muss für einige Zeit zurückgestellt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Ein großer Teil der NBank-Belegschaft müsse für die Bewältigung der Corona-Finanzhilfen eingesetzt werden. Sobald das Arbeitsaufkommen es wieder zulasse, würden sie im gleichen Zuge die Arbeiten an den anderen Förderprogrammen wieder aufnehmen, führt die Bank weiter aus.

Lesen Sie auch

Von Sebastian Stein