Die Textilreinigungen in Hannover leiden unter der Coronakrise. Etliche Betriebe haben ihre Öffnungszeiten reduziert, weil weiterhin Aufträge fehlen. Für die Reinigungsspezialisten wird es zum Problem, dass das gesellschaftliche Leben immer noch auf Sparflamme läuft und im Homeoffice legere Kleidung dominiert.

„Viele Leute haben ihre Jacken zum Ausgehen vor zwei Jahren in den Schrank gehängt und da sind sie immer noch“, erzählt Isabela Hauke-Zurek. Gemeinsam mit ihrem Mann Robert betreibt sie als Franchise eine Stichweh-Filiale in der Sallstraße. Und sie merkt deutlich am Umsatz, dass Hochzeiten, Einschulungs- und Geburtstagsfeiern ausfallen oder deutlich kleiner geraten als früher.

Kunden geben deshalb viel seltener Anzüge, Kleider oder Abendgarderobe in die Reinigung. Die Zahl der abgegebenen Oberhemden hat sich seit 2019 halbiert. „Wir brauchen wieder richtig geöffnete Restaurants“, sagt Isabela Hauke-Zurek. Doch solange die Gastronomie schwächelt, leiden auch die Reinigungen. Die Geschäftsinhaberin weiß von Konkurrenten, die ihre Geschäfte aufgegeben haben oder es erwägen.

Hauke-Zurek musste ihre fünf bewährten Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit schicken, schließt ihr Geschäft meist um 14 statt um 18 Uhr. Besonders für die Angestellten, alle in Teilzeit, sei die Situation sehr schwierig. „Wir arbeiten sehr gut zusammen und wollen nicht auf sie verzichten.“

Stichweh-Geschäftsführer Constantin Brumm bestätigt den Trend. Wenn Messen und Kongresse nicht laufen und noch dazu Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, setzt das den Reinigungen zu. Corona habe die Durchsetzung des Homeoffice in Deutschland extrem beschleunigt. Brumm sieht das mit Sorge. „Das hätte sonst vielleicht noch zehn Jahre gebraucht. Für uns ist das ein Einschnitt.“

Seit die Restaurants zumindest mit Einschränkungen wieder geöffnet haben, habe sich die Lage etwas gebessert. „Aber auch da sind die Hannoveraner mit angezogener Handbremse unterwegs. Und Gastronomen machen immer mehr Ruhetage“, beobachtet der Stichweh-Geschäftsführer.

Das hannoversche Reinigungsunternehmen hat in seinen 15 eigenen Filialen reagiert. Sie öffnen halbtags, am Vor- oder Nachmittag. „Wir nutzen das Instrument der Kurzarbeit, deshalb fahren wir die Öffnungszeiten runter“, erklärt Brumm. Die 20 Franchisenehmer habe Stichweh bei Anträgen und Verhandlungen wegen Mietminderung beraten. „Wir sind glücklich, dass alle Betriebe überlebt haben.“

Die Textilreinigung Giese an der Hildesheimer Straße behält ihre gewohnten Öffnungszeiten bei. Die Situation sei allerdings sehr schwierig, berichtet Inhaber Torsten Giese. Die vier Mitarbeiter befinden sich meist in Kurzarbeit. Brautkleider bekommt Giese kaum noch zum Reinigen, Anzüge nur noch halb so viele wie früher. „Was uns richtig Geld gekostet hat, waren die fehlenden Skiurlaube. Winter- und Sportbekleidung ist für unsere Jahreskalkulation ein wichtiger Posten.“

