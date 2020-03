Hannover

Die Aufregung um das Coronavirus hat die Deutsche Messe AG erreicht. Das Unternehmen verlegt auf „dringende Empfehlung“ des Gesundheitsamts zwei Fachmessen. Die Twenty2X, Digitalmesse für den Mittelstand, wird auf den 23. bis 25. Juni verschoben. Für die Halal Hannover, bei der es um Essen geht, das nach islamischen Regeln zubereitet wird, gibt es noch keinen Ersatztermin.

Messe-Absage wegen Coronavirus : Gesundheitsamt hat Auflagen erteilt

„Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat der Deutschen Messe AG dringend empfohlen, die Hinweise des Robert-Koch-Instituts zu beachten“, sagt Messesprecher Onuora Ogbukagu. Diese beinhalteten „umfassende Maßnahmen zur Gesundheitssicherung bei der Ausrichtung von Veranstaltungen“. Die Auflagen einzuhalten sei aber „kurzfristig nicht realisierbar“, zudem würden Aussteller und Besucher „erhebliche Einschränkungen“ inkauf nehmen müssen.

Unter anderem hätte die Messe Fiebermessthermometer an allen Eingängen aufstellen müssen. Zudem wären keine Teilnehmer aus Corona-Risikogebieten zugelassen, und auch alle, die Kontakt zu infizierten Personen hatten, hätten ausgeschlossen werden müssen. „Das hätte eine umfangreiche Überprüfung aller Teilnehmer zur Folge“, sagt Ogbukagu.

Fiebermessen am Messeeingang: So war es im Februar

Fiebermessen an den Messeeingängen in Hannover: So war es zur Tire Technology Expo 2020 im Februar. Quelle: Villegas

Bei der dreitägigen Reifenmesse Tire-Technology-Expo im Februar hat es allerdings durchaus schon Fiebermessstationen an den Messeeingängen gegeben. Wer auf das Gelände wollte, muss zudem schriftlich bestätigen, dass er in den 17 Tagen vor seiner Ankunft nicht in China war und nicht an Grippe und Lungenentzündung leidet oder das Coronavirus trägt. Visa oder Reisepässe wurden darauf allerdings nicht überprüft.

Die Tire-Technologie war allerdings eine Messe eines britischen Fremdveranstalters, der dafür das Messegelände angemietet hatte. Halal und Twenty2X sind dagegen Eigenmesse des hannoverschen Veranstalters. Sprecher Ogbukagu sagte, die Nachfrage nach mobilen Fiebermesssstationen sei aktuell so hoch in Europa, dass man nicht mehr rechtzeitig an derartige Geräte komme. Daher sei die Verschiebung beschlossen worden. Man befinde sich in enger Abstimmung mit den Ausrichtern der Messe und sei zuversichtlich, auch für die Halal-Messe einen Ersatztermin zu finden. Um die Veranstaltung hatte es im Vorfeld Konflikte gegeben, weil zu den Ausstellern die umstrittenen Brüder Özoguz gehören, denen Verbindungen in die Islamistenszene nachgesagt wird.

Hannover-Messe für die Industrie: Noch keine Entscheidung wegen Corona

Derweil stellt sich immer drängender die Frage, ob die weltweit größte Industrieschau, die Hannover-Messe im April, verschoben wird. Die Ausrichter sehen dafür bisher keinen Grund – schließlich könne sich bis dahin die Corona-Aufregung gelegt haben. Weltweit waren zuletzt mehrere Großmessen abgesagt worden. Man befinde sich in enger Abstimmung mit dem Ausstellerbeirat, sagte Ogbukagu. Spätestens nächste Woche solle eine Entscheidung gefällt werden, ob es bei dem Termin bleibt. „Absagen ist aber keine Option“, sagt Ogbukagu: „Wenn, dann kommt es zu einer Verschiebung.“

Online-Petition fordert Absage der Hannover-Messe

In einer Online-Petition fordern einige Tausend Hannoveraner von Oberbürgermeister Belit Onay, die Messe abzusagen, weil sie gesundheitliche Auswirkungen auf die Stadt fürchten. Die Stadtverwaltung teilt dazu auf Anfrage der HAZ mit: „Stadt und Deutsche Messe AG stehen in engem Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Nach allgemeiner Einschätzung wäre eine Entscheidung über eine eventuelle Absage der Messe zum jetzigen Zeitpunkt allerdings verfrüht. Die Situation und die Entwicklungen werden auf Grund der hohen Dynamik weiterhin intensiv beobachtet um die Sachlage bestmöglich bewerten zu können. Die Stadtverwaltung ist überzeugt, dass die Deutsche Messe einen höchstmöglichen Standard bei eventuellen Vorsorgemaßnahmen sicherstellen wird.“

Von Conrad von Meding