Aldi Nord ruft Röstzwiebel wegen Metallteilen zurück

Essen/Braunschweig

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat vor der Verwendung von Röstzwiebeln der Firma Delizza gewarnt. Einige Packung des Produkts mit der Bezeichnung „Trader Joe's Röstzwiebeln“ könnten Metallfremdkörper enthalten.

Die betroffenen 200-Gramm-Packungen der Firma aus Obersöchering in Bayern mit Mindesthaltbarkeitsdauer vom 20. bis 22. Mai 2020 werden über Aldi Nord vertrieben, wie das Bundesamt am Freitag in Braunschweig mitteilte.

Die Warnmeldung betrifft die Bundesländer Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Aldi Nord ruft Kunden dazu auf, die Packungen in die Filialen zurückzubringen. „Der Kaufpreis wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet“, teilt das Unternehmen mit.

Von RND/dpa