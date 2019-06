Brandgefahr: Audis Elektro-Flaggschiff E-Tron muss offenbar zurück in die Werkstatt

New York

Medienberichten zufolge ruft Audi in den USA die bereits ausgelieferten Modelle des neuen Elektro-SUVs E-Tron zurück in die Werkstatt. Wie „ Bloomberg“ berichtet, kann Wasser durch die Hochspannungsladebuchse in die Elektrik gelangen – was Kurzschlüsse und damit Brände auslösen könne.

Ein Sprecher von Audi bestätigte Bloomberg, dass durch eine unzureichende Dichtung Feuchtigkeit in die Batteriezelle eindringen könne. Auch wenn es bislang weder Feuer noch Verletzungen durch den Fehler gegeben habe, rufe Audi deshalb die bisher ausgelieferten Fahrzeuge in den USA zurück in die Werkstatt.

Flaggschiff E-Tron

Der E-Tron ist für Hersteller Audi eine Zukunftshoffnung – die aber Probleme macht. Im April kam das Fahrzeug in den USA auf den Markt. Doch zugleich machten Lieferengpässe bei den Batterien aus Südkorea dem Hersteller zu schaffen. Bloomberg zufolge sind in den USA bislang etwa 540 E-Tron-SUVs auf den Straßen unterwegs.

Angesichts der jüngsten Probleme gibt sich Audi bewusst kundenfreundlich: „Wir gehen mit einem Übermaß an Vorsicht vor“, betonte das Unternehmen gegenüber Bloomberg. Vom Rückruf betroffene Fahrer sollten ihr Fahrzeug beim Händler abgeben. Bis die Probleme behoben sind, bekommen sie von Audi ein Ersatzfahrzeug und 800 Dollar Entschädigung.

Von RND/hö