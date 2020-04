Vorerst gilt bis Anfang Mai wegen der Corona-Pandemie eine weltweite Reisewarnung der Bundesregierung – doch was wird aus meinem Sommerurlaub? Soll ich, kann ich, darf ich, will ich im Juli und August ins Ausland oder an die Nordsee reisen? Antworten auf die wichtigsten Fragen der HAZ-Leser von hannoverschen Experten.