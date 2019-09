General-Motors-Arbeiter streiken erstmals seit 2007

Detroit

Die US-Autogewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder zum Streik bei General Motors ( GM aufgerufen. In der Nacht zu Montag traten die ersten Beschäftigten in den Ausstand - weitere gut 45000 könnten Folgen.

Die letzte Vereinbarung mit dem Unternehmen über die Arbeitsbedingungen und Löhne aus dem Jahr 2015 lief am Samstag aus, die UAW wollte sie nicht verlängern. Die Arbeitnehmer fordern nun faire Gehälter, bezahlbare Gesundheitsversorgung, eine Beteiligung an den Gewinnen sowie Beschäftigungssicherung und ein Regelwerk für die Übernahme von Leiharbeitern. Auch will die Gewerkschaft durchsetzen, dass Werke in Ohio und Michigan nicht geschlossen werden.

GM ist "enttäuscht"

Die Gewerkschafter sehen sich im Recht: "Wir haben zu General Motors gehalten, als uns das Unternehmen am meisten gebraucht hat", sagte Gewerkschaftsvize Terry Ditties. GM betonte hingegen, man habe der Gewerkschaft mehr als sieben Milliarden US-Dollar (6,3 Mrd Euro)an Investitionen angeboten und darüber hinaus Lohnsteigerungen für jedes der kommenden vier Jahre. Auch sollten mehr als 5400 Jobs geschaffen werden. Daher sei es "enttäuschend", dass sich die Gewerkschaftsführung für Streik entschieden habe.

Zuletzt hatte sich die GM-Führung allerdings heftige Kritik von US-Präsident Donald Trump eingehandelt. Als im Zuge der Elektroauto-Fertigung Werksschließungen zu Debatte standen, twitterte Trump: " General Motors lässt unser Land im Stich". Im vergangenen Quartal hat GM auch dank guter Verkaufszahlen von SUVs und Pickups 2,42 Milliarden Dollar Reingewinn erwirtschaftet.

Signalwirkung für die US-Autoindustrie

Der Sender CNN berichtete, UAW vertrete 46 000 Arbeitnehmer bei GM. Zuletzt habe die UAW den Autobauer im Jahr 2007 bestreikt. Die UAW wird von einem Korruptionsskandal um ihren Präsidenten Gary Jones durchgeschüttelt, der aber weiter im Amt ist. Sollte die Gewerkschaft mit GM zu einer Einigung kommen, könnte das auch für Verhandlungen mit den anderen beiden US-Autokonzernen der sogenannten "Big Three" ("Große Drei"), Ford und Fiat Chrysler, Auswirkungen haben.

