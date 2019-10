Google baut Standort München deutlich aus

München

Google baut seinen Standort in München massiv aus und schafft dort 1500 neue Arbeitsplätze. Der US-Internetkonzern hat dafür das Gelände des sogenannten Postpalasts an der Hackerbrücke gekauft, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Auf dem Gelände mit historischer Bebauung sollen rund 41 000 Quadratmeter Büroflächen geschaffen werden. Bisherige Pläne für ein Luxushotel in einem Teil des Gebäudes werden nicht weiterverfolgt.

Derzeit beschäftigt Google in München an einem gemieteten Standort in der Nähe des Postpalasts knapp 1000 Mitarbeiter. Er ist damit an der Grenze seiner Kapazität und soll weiter bestehen bleiben. Die bayerische Landeshauptstadt ist dem Sprecher zufolge schon jetzt der größte Standort des Konzerns in Deutschland. "Wir freuen uns, dass wir in München ein so innovationsfreudiges Umfeld haben", sagte er. Auch deswegen suche man in der Stadt noch nach weiteren Investitionsmöglichkeiten über den aktuellen Kauf hinaus.

Verkaufspreis im dreistelligen Millionenbereich

Die 1500 neuen Arbeitsplätze sollen in den nächsten Jahren entstehen. Google will dabei insbesondere die Teams ausweiten, die schon jetzt in München am Browser Chrome, am Thema Datenschutz sowie an internen Systemen arbeiten.

Zur Höhe der Investitionen wollte sich Google nicht äußern. Aus Kreisen war allerdings von einem Verkaufspreis im niedrigen dreistelligen Millionenbereich zu hören. Details zum Umbau lagen zunächst nicht vor, der Sprecher betonte aber, am Bild der historischen Gebäude werde sich nichts ändern.

RND/dpa