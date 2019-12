Hannover

Der Autoindustrie mag eins ihrer schwersten Jahre noch bevorstehen – ihr Branchenverband hat es hoffentlich bald hinter sich. Den VDA, der lange als mächtigste Industrielobby in Deutschland galt – und sich auch so fühlte –, hat man selten so ratlos gesehen wie jetzt. Das hat nur zum Teil mit Bernhard Mattes, dem glücklosen Kurzzeitpräsidenten, zu tun. Seine Berufung und seine Ablösung sind nicht Ursache, sondern Symptom der Krise.

Die Branche ist verunsichert

Die sonst so selbstbewusste Branche ist tief verunsichert und gespalten. Schon die überschaubare Schar großer Hersteller in Deutschland ist sich nicht einig über den Antrieb der Zukunft. VW will mit seiner schieren Größe den batterieelektrischen Antrieb schnell zum Standard machen. BMW und Daimler zögern. Welche Position soll ihr Verband also vertreten, welche Politik favorisieren, welche Förderung wünschen? Neben dieser internen Front gibt es noch die zwischen den Herstellern und den Zulieferern. Diese müssen nicht selten Lasten schultern, die ihren großen Kunden zu schwer sind.

Es fehlt ein klarer Plan

Die Interessen sind schwer unter einen Hut zu bringen, und so rettet sich Mattes zum kleinsten gemeinsamen Nenner: Die Steuern müssten sinken, die Energieabgaben und die Arbeitskosten. Und die Bundesregierung müsse mit der EU für freien Welthandel kämpfen. Das sind legitime Forderungen, in der Industrie sind sie quasi Allgemeingut – seit Jahrzehnten. Im Aufschwung verloren sie an Dringlichkeit, im Abschwung sind sie verlässlich wieder da. Doch der VDA könnte sie mit mehr Gewicht vortragen, wenn er für die eigene Industrie einen genauso klaren Plan hätte. Mattes’ Nachfolgerin Hildegard Müller tritt keinen leichten Job an.

Von Stefan Winter