„Mampfiosi“-Kampagne: McDonald’s entschuldigt sich bei Italien

Rom/Wien

Der Fastfood-Konzern McDonald’s hat sich in Österreich für eine Kampagne mit Anspielungen auf die Mafia entschuldigt. Mit dem Spruch „Für echte Mampfiosi“ bewirbt das Unternehmen ein Sommermenü nach italienischem Geschmack. In Italien beschwerte sich unter anderem Innenminister Matteo Salvini darüber.

„Wir wollten mit dem Plakat unsere aktuellen Burger mit Augenzwinkern bewerben. Natürlich war es nicht unsere Absicht, Italienerinnen oder Italiener in irgendeiner Weise zu beleidigen, und wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen, die sich beleidigt fühlen“, erklärte ein Unternehmenssprecher am Montag in Österreich.

Salvini schreibt Kampagne fälschlicherweise Deutschland zu

Salvini - der selbst gerne Vorurteile vor allem gegen Ausländer anbringt - bemängelte nun die Stereotype über Italien. „Italiener alle Mafiosi? Wie traurig...“, twitterte er. Dabei schrieb er allerdings fälschlicherweise, dass die Kampagne bei McDonald’s in Deutschland laufe - und nicht in Österreich.

Von RND/dpa