Mercedes EQS im Langzeittest: Per Luxusgleiter durch Raum und Zeit

Der EQS ist High End im modernen Autobau. Viel mehr geht momentan nicht. Dazu kommen ein Stand der Digitalisierung und ein Bedienkonzept, die Maßstäbe setzen. Und das alles fein verpackt in eine Welt aus Glas und Leder. Allein „The Wall“, wie der nahezu fahrzeugbreite Hyperscreen intern genannt wird, bringt Menschen ehrfürchtig zum Staunen, wenn sie das erste Mal in dem Fahrzeug Platz nehmen.

So etwas hat die Welt in dieser Konsequenz noch nicht gesehen, diese Schärfe, die Brillanz in der Darstellung. Keine Fuge, keine Naht, weder Knopf noch Schalter stören den Blick auf die digitale Informationsflut. „Clean“ nennt man ein derartiges Design, Mercedes hat es im EQS auf die Spitze getrieben.

So geht Clean: Knöpfe oder Schalter sind verschwunden – nicht jeder freut sich darüber. Quelle: Daimler AG

Natürlich ist der EQS zuallererst einmal ein Auto, das Menschen befördern soll. Nicht nur von A nach B, sondern möglichst gleich in die Zukunft. Denn so planen die Entwickler die Fahrzeuge, die morgen und auch noch danach auf den Markt kommen sollen: vollgepackt mit elektronischen Assistenten, die alle nur den einen Zweck haben, dem Menschen zu dienen, indem sie die Fahrerin oder den Fahrer entlasten und es den Mitfahrenden während der Fahrt so kurzweilig wie möglich machen.

Ein ganzes Füllhorn an Möglichkeiten steht zur Wahl, vorausgesetzt, die User finden sich in den Menüs zurecht, geben die richtigen Sprachbefehle oder tatschen auf die entsprechenden Icons, was mit der Zeit zu einer Häufung von Fingerabdrücken auf den Bildschirmen führt und den sterilen Glanz der „Wall“ dann doch etwas beeinträchtigt.

Beschleunigung: In 4,3 Sekunden auf 100 km/h

Um an ein Thema gleich einen Haken zu machen: Fahrtechnisch ist der Elektro-Schwabe ein Hammer: 524 PS und 855 Newtonmeter Drehmoment aus den beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse katapultieren die 2,6 Tonnen schwere Fuhre in 4,3 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Dank Allradantrieb und Hinterradlenkung wähnt sich der Fahrer in einem Kleinwagen, so leichtfüßig und behände geht das 5,22 Meter lange Schiff um die Kurven.

Doch wer will in einem solchen Auto schon auf Sportwagen machen, wenn er durch Raum und Zeit gleiten kann? Das Spektakel findet seinen Höhepunkt dann zweifellos in den Abendstunden, wenn in der Dämmerung die Lightshow im Innenraum angeht. Entfernt erinnert sie an psychedelische Abstecher in die Sechziger- oder Siebzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Und wenn die Fahrerin oder der Fahrer schließlich tiefenentspannt die Türe öffnet und dem Auto entsteigt, fällt ein großer Stern zu Boden. Ein Mercedes-Stern, der aufs Pflaster projiziert wird. Wer so ein Auto konstruiert, darf ruhig ein wenig eitel sein.

Energizing: eigenwillige Komfortsteuerung mit Eigenleben

Leider neigen Fahrzeugentwicklerinnen und ‑entwickler gelegentlich dazu, Dinge besser zu wissen als andere Menschen – und schießen bei dem Vorhaben, das Auto zu einem besseren Ort zu machen, übers Ziel hinaus. Ein Beispiel dafür ist die Energizing-Komfortsteuerung, die Insassen mit diversen Licht- und Musikstimmungen wohl in Verzückung versetzen soll, Muskelentspannung, Beduftung, Ionisierung und Reinigung der Luft inklusive. Das Programm läuft jeweils zehn Minuten und wer Musik wirklich liebt, dem stehen nach wenigen Augenblicken die Haare zu Berge.

Natürlich muss man das Programm nicht wählen, doch in unserem Fall entwickelte es ein gewisses Eigenleben und war plötzlich immer wieder da. Dann doch schnell ausgeschaltet und lieber das Gedudel aus dem Radio über die exquisite Burmester-Anlage. Obwohl es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Lautstärke zu regeln, funktioniert keine so ganz einfach: entweder per Sprachbefehl („Hey Mercedes“ – „Was kann ich für dich tun?“ – „Mach die Lautstärke leiser“), über den Slider am Lenkrad, der ebenfalls eigenwillig ist, oder über das Hauptdisplay. Doch dafür muss die Fahrerin oder der Fahrer den Blick von der Straße nehmen, um dort den Slider auch zu treffen. Warum bloß habt ihr den guten alten Drehknopf abgeschafft?

Ein ganz eigenes Erlebnis: EQS-Hinterbänkler erleben die Welt aus einer anderen Perspektive. Quelle: Daimler AG

Batterie: Reichweite schmilzt schneller als erwartet

Gut gefallen hat uns dagegen die intelligente Rückgewinnung der Bremsenergie, die Tempolimits oder auch Ortseinfahrten berücksichtigt, ohne dass der Fahrer oder die Fahrerin etwas tun muss. Auch das Energiemanagement wird sehr schön transparent dargestellt. Allerdings kann es nicht verhindern, dass die Reichweite schneller dahinschmilzt als erwartet. Okay, bei Minusgraden knabbert die Kälte an der Batterie, aber tatsächlich geben die von Mercedes angegebenen 18,2 bis 21,3 Kilowattstunden (kWh) die Werte, die man auf der Straße herausfährt, nicht annähernd wieder. Wenn es gut läuft, kommt man mit knapp 25 kWh aus, normalerweise bewegt sich der Verbrauch aber bei etwa 30 kWh pro 100 Kilometer. Die etwas mehr als 400 Kilometer Reichweite bei 80 Prozent Batterieladung im Komfortmodus sind deshalb nur ein grober Anhaltswert und haben mit der Nennreichweite von mehr als 600 Kilometern nichts zu tun.

Macht aber nichts, denn dieses Auto ist ja zum Genießen da. Und das tut man am besten auf den Rücksitzen. Da gibt es Platz in Hülle und Fülle inklusive einer individuell einstellbaren Klimatisierung. Wer dort entspannt, kann die Augen schließen und braucht sich um das, was vorn passiert, nicht mehr zu kümmern. Wer 135.529 Euro für das Auto hinblättert, hat es sich verdient.

Fahrzeugdaten EQS 580 4matic

Motor: 2 E‑Maschinen, vorn und hinten; Antrieb: Allrad­system­leistung 385 kW/524 PS; Drehmoment: 855 Nm; 0–100 km/h: 4,3 s; Spitze: 210 km/h; Verbrauch: 18,2–21,3 kWh/100 km (WLTP); CO₂: 0 g/km; Reichweite: 676 km (WLTP); Länge/Breite/Höhe: 5,22/1,93/1,51 m; Gewicht: 2611 kg; Kofferraum: 610 l; Wendekreis: 10,9 m; Preis: 135.529 Euro

Von Gerd Piper/RND