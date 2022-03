Vergessen Sie den Spritpreis! Die wesentlichen Kosten beim Autofahren sind unsichtbar

In diesen Tagen wird viel über Benzinpreiswut geredet. Angesichts der Rekordpreise an den Zapfsäulen ist das zwar nachvollziehbar, aber trotzdem nicht ganz logisch, findet „Finanztip“-Vize Matthias Urbach. In seiner Kolumne „Der Haushälter“ rechnet er vor, was beim Autofahren wirklich ins Geld geht.