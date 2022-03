Wie Wärmepumpen die Heizkosten drastisch drücken

Frankfurt

Was genau plant die Bundesregierung?

„Ab 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren betrieben werden. Wir finanzieren ein Austauschprogramm von Gasheizungen zu Wärmepumpen.“ So steht es im Energie-Sicherheitsbericht, den Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag vorgelegt hat. Ursprünglich sollte diese Regelung ein Jahr später umgesetzt werden.

Wie genau ist das mit den 65 Prozent zu verstehen?

Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) erläuterte eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): In vielen Fällen sei der Einbau einer Wärmepumpe mit angemessenem Aufwand möglich. Aber: „Wo Wärmepumpen nicht allein für den Wärmebedarf sorgen können, sind Hybridsysteme eine Lösung, bei denen eine Wärmepumpe die Hauptlast trägt und ein Heizkessel an kalten Tagen unterstützend einspringt.“

Bedeutet dies, dass auch künftig Gasheizungen installiert werden dürfen?

Ja, zumindest als Ergänzung zu einer Wärmepumpe. Wobei es technisch auch möglich ist, Heizkessel mit Holzpellets, mit Heizöl, mit synthetischen Brennstoffen oder auch mit solarthermischen Anlagen zu betreiben.

Wieso liegt der Fokus auf Wärmepumpen?

Sie gelten als die beste Lösung für erneuerbare Wärme, sollen Öl- und Gasheizungen als dominierende Technologie ablösen. Wärmepumpen nutzen die Umgebungswärme und werden mit Strom betrieben, der derzeit gut zur Hälfte aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird. Der Anteil soll bis 2045 auf 100 Prozent steigen.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Es gibt drei verschiedene Typen, die Wirkweise ist aber gleich: Die Pumpen entziehen der Umgebung – also der Luft, aus dem Wasser oder dem Erdreich – Wärme. Mit der so gewonnenen Energie verdampfen sie im Wärmetauscher ein Kältemittel und verdichten es danach. Das Kältemittel erwärmt sich, bringt das Heizungs- und Trinkwasser auf die gewünschte Temperatur und kondensiert anschließend wieder – und der Kreislauf beginnt von vorn.

Lohnt sich ein Umstieg?

Die Preisspannen für Wärmepumpen sind groß. Generell gilt, dass sie deutlich teurer sind als konventionelle Erdgasheizungen. Aber aus einer Berechnung des Vergleichsportals Verivox, die dem RND exklusiv vorliegt, geht hervor, dass die Stromkosten für ein effizientes Heizsystem mit einer Wärmepumpe im Bundes-Durchschnitt derzeit 39 Prozent niedriger sind als die Aufwendungen für Erdgas.

Wie kommt dieser große Unterschied zustande?

Die Verivox-Fachleute rechnen vor, dass nach aktuellen Preisen Erdgas für ein Einfamilienhaus, das pro Jahr 20.000 Kilowattstunden verbraucht, knapp 2600 Euro kostet. Die effiziente Wärmepumpe benötigt für den gleichen Output 5000 Kilowattstunden Strom, der aktuell gut 1500 Euro kostet. Verivox-Energieexperte Thorsten Storck rechnet vor: Bei einem Preis von 20.000 Euro inklusive staatlicher Förderung könnte sich ein Umstieg auf eine effiziente Wärmepumpe „bei den aktuellen Preisen innerhalb von zehn Jahren amortisieren“.

Sind Wärmepumpen für alle Hausbesitzer zu empfehlen?

Nein, es kommt immer auf die baulichen Begebenheiten an. Bei Neubauten sind Wärmepumpen bereits die bevorzugte Heiztechnik. Bei älteren Gebäuden ist die Sache komplizierter. Deshalb die Relativierung des Ministeriums: Im Winter, wenn es richtig kalt wird, kann bei schlecht gedämmten Häusern eine zusätzliche Wärmequelle nötig werden. Verivox-Experte Storck empfiehlt Interessierten, die beste Lösung fürs eigene Haus mit einem Energieberater zu klären.

Wie soll die staatliche Förderung für die Umstellung aussehen?

Das ist noch offen. Man befinde sich derzeit in Gesprächen und in der Ressortabstimmung, heißt es aus dem BMWK. „Ein Teil“ werde bereits im „Osterpaket“ zu finden sein. Habeck will um Ostern herum ein Gesetzespaket für mehr Klimaschutz vorlegen. Im am Donnerstag beschlossenen Paket zur Entlastung von hohen Energiekosten steht, dass für Immobilien-Besitzer ein Rahmen geschaffen wird, damit sie ihre über 20 Jahre alten Heizungsanlagen austauschen. Der frühere Chef der Denkfabrik Agora-Energiewende, Patrick Graichen, hatte einst vorgeschlagen, dass der Staat die Differenzkosten übernimmt, die zwischen einer neuen Wärmepumpen- und einer Erdgasheizung liegen. Graichen ist heute Staatssekretär im BMWK.

Warum ist die Förderung überhaupt so wichtig?

Die Erneuerungsquote bei Heizungen liegt nur bei rund einem Prozent pro Jahr. Viele Immobilienbesitzer scheuen die hohen Investitionskosten. Hinzu kommt, dass 2021 rund drei Viertel aller neuen Heizungen mit Öl oder Gas befeuert werden. Wärmepumpen hatten einen Marktanteil von knapp 17 Prozent. In den vergangenen Monaten ist die Nachfrage nach Wärmepumpen aber stark gestiegen.

Was sagen die Heizungsbauer und Immobilien-Eigner zu den Plänen der Bundesregierung?

Für Frederic Leers, Sprecher des Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), bedeutet das Vorziehen der 65-Prozent-Regelung „eine nochmalige zeitliche Verschärfung“. Er fügt aber hinzu: „Hoffnung auf eine praxistaugliche Auslegung gibt es jedoch durch die bewusst formulierte Einschränkung gegenüber dem Koalitionsvertrag durch das Wort ‚möglichst‘.“ Es werde jetzt auf die konkrete Ausgestaltung der entsprechenden Bestimmungen der Bundesregierung ankommen.

Ein Sprecher des Immobilien-Eigner-Verbandes Haus & Grund betont: „Der schnelle Umstieg auf Wärmepumpen ist nur machbar, wenn die Industrie die notwendigen Technologien liefern kann und auch kurzfristig genug Handwerker verfügbar stehen.“ Außerdem dürften Eigentümer, Mieter und Menschen, die in den eigenen vier Wänden wohnen, nicht überfordert werden. „Deshalb brauchen wir begleitende Förderprogramme.“

Von Frank-Thomas Wenzel/RND