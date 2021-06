Hannover

Die 2018 durch Donald Trump verhängten US-Strafzölle und entsprechende Vergeltungsmaßnahmen der Europäischen Union (EU) belasten weiter die transatlantischen Beziehungen. Immerhin: Nach der Amtsübernahme durch Joe Biden erzielten beide Seiten Mitte Juni eine erste Einigung im Handelskonflikt – allerdings nur für Boeing und Airbus. Die Strafzölle in dem Sektor werden vorerst ausgesetzt. Unverändert bleibt die Lage unter anderem bei Motorrädern von Harley-Davidson. Matthias Meier, Leiter der Niederlassung in Hannover, berichtet der HAZ über seine Erlebnisse seit 2018 und von seinen Erwartungen in die Zukunft.

Drei Jahre gibt es jetzt schon Sonderzölle auf Harley-Motorräder, Herr Meier. Ist das bei den Kunden überhaupt noch ein Thema?

Bei den Kunden war das bis Mitte April kein Gesprächsthema. Dann kam die zweite Stufe der Strafzölle in die Medien, die ab dem 1. Juni in Kraft treten sollte, und das Thema war plötzlich aktueller denn je.

Scheuen deshalb denn einige den Neukauf, auch wenn die Anhebung inzwischen ausgesetzt wurde?

Nein, glücklicherweise nicht. Strafzollbedingtes Zögern der Kunden können wir momentan nicht feststellen.

Wie viele Kunden haben eigentlich noch schnell vor den Zöllen eine Harley gekauft?

Harley-Davidson hat die Zoll-Thematik nicht in die Preisstellung für den Kunden einfließen lassen. Wer selbst nach 2018 ein Motorrad gekauft hat, musste wegen der Zölle nicht mehr zahlen. Daher gab es solche Effekte nicht.

Um es mit Zahlen zu sagen: Wie hat sich beispielsweise der Preis einer Street Bob seitdem verändert?

Der Preis der Street Bob ist von 2018 bis 2020 unverändert geblieben. 2021 wurde sogar der größere 114 Cubic-Inch-Motor in der Street Bob eingebaut und der Preis nur leicht nach oben auf 15.495 Euro angepasst. Ausstattungsbereinigt ist die Street Bob am Ende sogar etwas günstiger geworden.

Heißt das also, die Strafzölle spielen am Ende gar keine Rolle und könnten auch einfach bleiben?

Die Nichtumsetzung der zweiten Stufe von 50 Prozent ist ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen. Für Harley-Davidson gibt es aber momentan immer noch 31 Prozent Zoll auf alle Motorräder, die nach Europa geliefert werden. Das ist eine große Benachteiligung gegenüber den europäischen Herstellern, die ihrerseits nur maximal 2,4 Prozent Zoll zahlen, wenn sie ihre Motorräder in die USA einführen.

Vor drei Jahren sagten Sie in der HAZ gelassen, der Harley-Kunde schaue nicht auf den letzten Cent. Hat sich das geändert?

Es ist auch heute noch so, dass man eine Harley nicht aufgrund des Preises kauft. Das gilt vor allem für unser klassisches Segment der Cruiser und Tourer. Mit der „Pan America“ haben wir seit Juni auch ein neues Modell im Segment der Reiseenduros im Programm. In diesem für Harley-Davidson neuen Marktsegment merken wir nun, dass neben der unverwechselbaren Optik auch der attraktive Preis eine Rolle spielt.

US-Präsident Biden, der die Beziehungen eigentlich verbessern will, sieht derzeit keinen Spielraum für Lockerungen. Was hatten Sie erhofft?

Wir hatten uns erhofft, dass die EU und die USA alle derzeit geltenden Strafzölle erst mal auf Eis legen und nicht nur das Thema Boeing/Airbus aktiv angehen. Unsere Branche scheint etwas vergessen zu werden.

Werden wir in Bidens aktueller Amtsperiode noch den Wegfall der Sonderzölle erleben?

Ich würde mir sehr wünschen, dass der Wegfall bis spätestens zum Jahresende 2021 realisiert wird. Es wäre ein Schritt zurück zur Normalität.

Von Peer Hellerling