Der Nachteil ist: Der Stallgeruch fehlt. Man riecht keine Tiere, kein Stroh, kein Futter. Der Vorteil ist: Man muss vorher nicht durch den Schnee und hinterher nicht die Schuhe putzen. Die Eurotier, die Leitmesse zur Nutztierhaltung weltweit, hat begonnen – aber Aussteller und Besucher treffen diesmal nicht an Ständen und in Foren auf dem hannoverschen Messegelände aufeinander. Sie sitzen coronabedingt an den heimischen Bildschirmen. Die Eurotier und die ihr angeschlossene Nebenmesse „Energy Decentral“ – die eine mit rund 1200, die andere mit 200 Ausstellern – finden ausschließlich digital statt.

Bessere Automatisierung, mehr Effizienz und eine präzisere digitale Steuerung der Abläufe in den Ställen stehen seit Jahren im Fokus der Landwirtschaft und damit auch der Messe. Inzwischen kommt aber ein weiterer Schwerpunkt hinzu: das Wohlbefinden der Nutztiere. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte bei der Eröffnung am Dienstag, „die Akzeptanz der ganzen Branche“ in der Gesellschaft „steht und fällt auch mit der Akzeptanz der Tierhaltung“.

Hoher Investitionsbedarf

Dabei müsse über Geld für die Bauern geredet werden, sagte Klöckner. Eine Fachkommission hatte einen Investitionsbedarf in den Ställen von zunächst 1,2 Milliarden Euro jährlich für die Verbesserung der Haltungsbedingungen errechnet. Ohne Unterstützung für die Landwirte drohe die Tierhaltung aus Deutschland abzuwandern. Die Ministerin betonte aber auch, dass sich nicht nur die Landwirtschaft verändern müsse: „Wenn bei der Fleischwerbung des Handels nicht Qualität, sondern der Billigstpreis im Vordergrund steht, wird das dem Wert und der Wertschöpfung des Produkts nicht gerecht.“

Die Themen auf der Messe sind vielfältig – von A wie Antibiotika bis Z wie Zweinutzungshuhn (das sich sowohl fürs Eierlegen als auch als Suppenhuhn eignet). Mehr als 300 Präsentationen, Videokonferenzen und Vorträge stehen auf neun parallel laufenden Kanälen unter www.eurotier.com bis zum 12. Februar auf dem Programm. In einem Forum mit Bauern und Veterinären ging es beispielsweise um das gern verdrängte Thema der Krankheit von Tieren: Wie geht man damit um, wann ist eine Nottötung nicht mehr vermeidbar, wer macht das und wie? Eine Teilnehmerin berichtete von Kursen für Tierhalter, die an Schlachttieren unter Aufsicht üben könnten.

Tracking von Rindern

Hansjörg Schrade, Leiter der baden-württembergischen Landesanstalt für Schweinezucht in Boxberg referierte in einer Präsentation aus der Sicht der Verhaltensbiologie über die Kastenstände für Säue, die mit langen Übergangsfristen abgeschafft werden sollen. Er nannte im Grunde nur Nachteile: Die Tiere könnten sich nicht natürlich bewegen, sie könnten Liege- und Kotplatz nicht trennen, die Geburten der Ferkel dauerten länger, es gebe mehr Totgeburten, und die Ferkel lernten kein Sozialverhalten, wenn die Sau es ihnen nicht beibringen könne.

Die Messe stellt aber auch technische Innovationen vor. Der Einsatz von regenerativen Energien und Biobrennstoffen, die chemiefreie Desinfektion oder die Vermeidung des Tötens von männlichen Küken durch Hormonanalysen im Ei werden auf der Eurotier diskutiert. Trackingsysteme können beispielsweise Rinder digital überwachen. Sie zeigen Verhaltensänderungen, die auf Probleme hinweisen, oder melden, wenn die Geburt eines Kalbs ansteht.

Preisgekrönt: Die „Cow Toilet“, die Kuhtoilette von der Firma Hanskamp, präsentiert auf der Eurotier. Quelle: Joost Wiltink/Hanskamp

Mit dem Innovationspreis der Messe in Gold wurde eine Entwicklung der niederländischen Firma Hanskamp ausgezeichnet: die „Cow Toilet“, also eine Kuhtoilette. Durch Zersetzung von Gülle entsteht Ammoniak, das wiederum trägt erheblich zur Feinstaubkonzentration bei. Hanskamp will sozusagen an der Quelle ansetzen und Urin und Kot von Rindern trennen. Dafür hat die Firma ein System entwickelt, bei dem spezielle Nerven in den Hinterbeinen von Kühen, die einen Urinierreflex auslösen, durch leichten Druck einer an ein Pissoir erinnernden Apparatur stimuliert werden, die den Urin dann auch gleich auffängt. Ergebnis: Weniger Gülle, weniger Feinstaub.

Die Corona-Pandemie macht sich bemerkbar: Vor zwei Jahren waren 155.000 Besucher zur Agrarmesse, die von der Branchenvereinigung Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft DLG ausgerichtet wird, angereist. Damals gab es mehr als doppelt so viele Aussteller. Wie viele Besucher sich am Dienstag bei der virtuellen Messe eingeloggt hatten, wollte die DLG nicht sagen.

