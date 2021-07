Hannover

Die Folgen der Corona-Pandemie haben Hannovers Gastronomie-Branche schwer getroffen. Mit neuem Schwung will nun der Event-Dienstleister „Partylöwe“ aus der Krise kommen. Unter der Dachmarke „H.and Group“ hat Holding-Geschäftsführer Andreas Hüttmann 14 Unternehmen und Locations vereint. Die für 2022 gesteckten Ziele – der Umsatz von 2019 soll verdoppelt werden – sind ambitioniert. „Wir wollen die 20-Millionen-Marke knacken“, so Hüttmann.

Die Krise wird Hüttmann und seine neue Event-Allianz noch bis in den April 2022 begleiten, so die Einschätzung des Unternehmers. Aber wenn die Nachfrage nach Events wieder steigt, will man umso stärker zurückkommen. Die Buchungslage für 2022 bei Hochzeiten und anderen Privatfeiern sei sehr gut, „gegenüber 2019 werden wir das Fünffache haben“, kündigte Hüttmann an.

100 feste Mitarbeiter und 1300 Veranstaltungen

Nicht in allen Bereichen stellt sich die Lage so positiv dar. Das große Geschäft mit Messe-Events liegt auf unbestimmte Zeit brach, die Unsicherheit sei weiterhin da, sagt Hüttmann.

Über 100 feste Mitarbeiter, knapp 200 weitere auf Abruf und rund 1300 Events jährlich werden unter dem Dach der „Han.d“-Gruppe vereint. Das Portfolio ist breit aufgestellt. Die Hochzeitsplaner von „Marry Jane“ gehören ebenso dazu wie der Kokenhof in Burgwedel, das Schloss Herrenhausen, die Georgen Terrassen und der Yacht Club am Maschsee.

Frikandel aus dem Automaten wie in Amsterdam

Auch eine gänzlich neue Geschäftsidee soll zum Erfolg beitragen. Dafür schaute man unter anderem nach Holland und griff dort das Konzept der Fastfood-Automaten auf. Unter dem Namen „Hotboxxx“ soll im Herbst im Hauptbahnhof die erste Filiale eröffnen, in der sich Kunden frisch zubereitetes Essen aus Automaten ziehen können. Wer schon einmal in Amsterdam war, wird das Prinzip womöglich kennen. Dort hat sich auch Hotboxxx-Geschäftsführer Tim Lösch inspirieren lassen: „Auch bei uns wird es die klassischen Frikandel geben, also frittierte Fleischrollen. Aber wir haben auch Chili-Cheese-Nuggets, vegane Speisen, süße und kalte Snacks sowie Getränke im Angebot.

Als Zielgruppe hat er insbesondere junge Kunden im Auge und setzt dabei auf günstige Preise. Im Team, das die Snacks in einem abgetrennten Bereich zubereitet und die Automaten nachfüllt, werden zu 50 Prozent Menschen mit Behinderungen beschäftigt sein.

Die Eröffnung in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade unter dem Hauptbahnhof ist für September, spätestens Oktober geplant. Danach will Lösch mit der Marke Hotboxxx expandieren. Fünf weitere Filialen sind geplant, Franchise-Nehmer hätten bereits Interesse bekundet.

Von André Pichiri