Hamburg

Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs muss nach Ansicht einer Regierungskommission in den kommenden Jahren deutlich verstärkt werden. „Trotz erheblicher technischer Fortschritte konnte der Verkehrssektor in den letzten Jahren die CO2-Emissionen nicht reduzieren“, heißt es im Abschlussbericht der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM), der am Mittwoch vorgelegt wurde. Das Verkehrsaufkommen nehme besonders im Güterverkehr zu.

Nach Einschätzung des Expertengremiums müssen spätestens im Jahr 2030 bis zu 14 Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland unterwegs sein, um einen ausreichenden Beitrag zur Realisierung der im Juni verschärften Klimaziele im Verkehr zu liefern. Das Expertengremium empfiehlt auch Plug-In-Hybdride, die mit Elektroantrieb und Verbrennungsmotor fahren, als „Wegbereiter“. Sie könnten Autofahrerinnen und Autofahrer an die Elektromobilität heranführen.

Die NPM war vor drei Jahren von der Bundesregierung beauftragt worden, Vorschläge für Klimaneutralität im Verkehr und zur Erhaltung einer wettbewerbsfähigen Autoindustrie vorzulegen. Mitglieder der aus insgesamt 240 Experten bestehenden Kommission kritisierten, dass die Schlussfolgerungen insgesamt zu autolastig seien. Zwar empfiehlt der Abschlussbericht auch, dass der öffentliche Verkehr auf Straße und Schiene attraktiver und flexibler werden müsse. Mehrere Verbände – darunter der BUND und der Deutsche Städtetag – kritisierten aber „den fehlenden Willen, den Autoverkehr spürbar zu reduzieren“.

Von Thomas Kaufner