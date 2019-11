Interview.

Herr Uplegger, Unternehmen behaupten gerne, es gehe bei ihnen familiär zu, wenn sie das Betriebsklima beschreiben. Was muss ein Firmeninhaber vorweisen, um bei den Familienunternehmen Mitglied sein zu dürfen?

Rein faktisch muss er selbstständiger Unternehmer sein. Seine Firma muss mindestens zehn Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von mehr als einer Million Euro erzielen. Das sind kleinere Unternehmen, aber auch größere wie Kind, Rossmann oder Sennheiser. Und er sollte dem Gedanken des Familienunternehmers nahestehen.

Wie denkt ein Familienunternehmer?

Wir denken nicht kurzfristig in Quartalen, sondern in Generationen. Ziel ist es, das Unternehmen inhabergeführt innerhalb der Familie weiterzugeben. Die Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt. Wir erleben häufiger, dass Menschen, die in einem Konzern gearbeitet haben, in einem Familienunternehmen nicht gut klarkommen. Umgekehrt ist es genauso. Das alles heißt aber nicht, dass wir per se die Guten in der Unternehmenslandschaft sind und die anderen die Bösen.

Es gibt unterschiedliche Verbände. Warum wurden vor 70 Jahren die Familienunternehmer gegründet?

Wir sind im Grunde ein Interessenverband und keine Arbeitgeberorganisation. Die Familienunternehmer sind komplett überparteilich und der Idee der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet. Aus Tarifverhandlungen halten wir uns raus.

Welches sind die Interessen Ihrer Organisation?

Vor allem freier Handel, möglichst unbeeinträchtigt von Konflikten. Dann das Steuerrecht. Wir setzen uns für ein unternehmensfreundliches Steuerrecht ein.

Wie entwickeln sich die Mitgliederzahlen?

Sie sind zuletzt wieder gestiegen. Wir haben bundesweit etwa 7000, in Niedersachsen rund 800 Mitglieder. Unser Vorteil ist, dass wir eine tiefe Verwurzelung in den einzelnen Regionen haben, aber auch in Berlin stark wahrgenommen werden. Das macht uns sichtbar und attraktiv.

Häufig ist zu hören, dass in Unternehmen der Generationswechsel nicht klappt ...

Der klappt in der Tat nicht immer, und das liegt an beiden Seiten. Wir sehen das oft beim Wechsel in die zweite Generation, weil Gründer nicht loslassen können. Außerdem ist es eine andere Situation, wenn sich Eltern und Kinder auf einmal nicht mehr nur als Familienmitglieder, sondern auch als Geschäftspartner gegenüberstehen.

Gibt es ein Patentrezept?

Nein, das ist stark von der Situation in den einzelnen Unternehmen abhängig. Generelle Voraussetzung ist es, dass Nachfolger wirklich die Verantwortung übernehmen wollen und sich nicht nur der Familientradition verhaftet fühlen. Man muss auch früh genug damit beginnen, den Wechsel einzuleiten und sich genügend Zeit dafür nehmen. Die Übergangsphase kann bis zu zehn Jahre dauern. Und schließlich schadet es nicht, einen Coach, den Steuerberater und die Bank hinzuzuziehen.

Wie wird es weitergehen mit den Familienunternehmern? Feiert der Verband auch noch seinen 100. Geburtstag?

Davon bin ich fest überzeugt. Unter unseren Mitgliedern sind starke Traditionsunternehmen. Es gibt eine Gründerszene, in der es viele darauf anlegen, ihre Firma nicht möglichst schnell mit hohem Gewinn zu verkaufen, sondern etwas Bleibendes zu schaffen.

Der Slogan des Verbandes lautet: „Wir sind die Wirtschaft“. Das klingt auf jeden Fall nicht nach mangelndem Selbstbewusstsein.

Das ist auch berechtigt. Wir haben in Deutschland eine Wirtschaftslandschaft, die es in anderen Ländern – wenn überhaupt – nur in Ansätzen gibt. Dort sind Unternehmen entweder klein oder ganz groß. Bei uns kommt ein starker Mittelstand hinzu. In diesem Gefüge spielen die Familienunternehmer eine wichtige Rolle und werden es auch weiterhin tun.

Zur Person Kay Upleggerhat vor drei Jahren den Vorsitz bei den Familienunternehmern in Niedersachsen übernommen. Der 61-Jährige ist in vierter Generation geschäftsführender Gesellschafter der Uplegger-Gruppe, die Vertrieb und Vermarktung von gekühlten Lebensmitteln aller Art übernimmt. Gegründet wurde das Unternehmen 1884 als Käsehandel in Linden. Seit 1965 ist es in Langenhagen an der Hans-Böckler-Straße ansässig. Mit rund 50 Mitarbeitern erzielt es einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich. Das Thema Generationswechsel ist im Hause präsent: Der 29 Jahre alte Konstantin Uplegger steht bereit, um in absehbarer Zeit die Nachfolge seines Vaters anzutreten.

Von Bernd Haase