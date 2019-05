Wirtschaft Gentherapie Behandlung für 1,9 Millionen Euro: USA lassen teuerstes Medikament der Welt zu Die US-Medikamentenbehörde hat das teuerste Medikament der Welt zugelassen: Zolgensma soll die Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie bei Säuglingen und Kleinkindern lindern. Die Gentherapie gegen Muskelschwund kostet 1,9 Millionen Euro. Hersteller Novartis will damit nun auch auf den europäischen Markt.

Einmalbehandlung statt lebenslanger Therapie: Das Schweizer Pharmaunternehmens Novartis will sich nach den USA nun auch um eine Zulassung des Gentherapiemittels in Europa und in Japan bemühen. Quelle: Foto: Patrick Seeger/dpa