Nach der Insolvenz von zwei Schwesterfirmen der Gilde hat auch am Donnerstag auf dem Gelände der Brauerei in Hannover Betriebsamkeit geherrscht. Die Tätigkeiten der rund 60 Beschäftigten, die am Mittwoch nach Hause geschickt wurden, werden nach Angaben der Konzernmutter TCB jetzt von „externen Dienstleistern“ erledigt.

Gabelstapler rangieren also weiter auf dem Gelände, damit Lastwagen beladen werden können. Die Dosenabfüllanlage wird entleert. Das waren bisher Aufgaben von Mitarbeitern der abgespaltenen Gesellschaft Leine Logistik, die 2019 erst aus der Gilde-Brauerei herausgelöst wurde und jetzt offenbar keine Aufträge vom Schwesterbetrieb mehr erhält. Zu Monatsbeginn wurde bei der Leine Logistik und der Fass- und Flaschenabfüllungsgesellschaft Hannover Insolvenz angemeldet, weil es angeblich wegen der Corona-Krise nicht mehr genug zu tun gibt. Die vorläufigen Insolvenzverwalter haben alle Mitarbeiter am Mittwoch freigestellt. Doch die Gilde-Brauereigesellschaft arbeitet weiter. Es wird Bier produziert, und das muss danach abgefüllt und verladen werden.

„Schlag ins Gesicht“

SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich bezeichnete die jüngsten Vorgänge rund um die Gilde-Brauerei als „weiteren Schlag ins Gesicht der zahlreichen Mitarbeiter der Fass- und Flaschenabfüllgesellschaft sowie der Leine Logistik“. Er sprach von einem „Versagen der Geschäftsführer“. Sie hätten verstärkt Kurzarbeit für die Beschäftigten anmelden können, wenn es Engpässe wegen der Corona-Krise gebe, argumentiert Kelich. So hätten die Insolvenzen vermieden werden können.

Lisa Melcher von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) bezweifelt allerdings, dass die Chefs der Muttergesellschaft TCB in Frankfurt/Oder daran ein Interesse gehabt haben könnten. Den aktuellen Insolvenzmeldungen der beiden Firmen waren im vergangenen Jahr Streiks und Aussperrungen vorausgegangen, weil die Belegschaften sich gegen eine Verschlechterung der Bezahlung gewehrt haben. Dann wurden die beiden Abteilungen in eigenständige Gesellschaften unter dem Dach der TCB überführt.

„Fehlverhalten der Konzernführung“

Dirk Machentanz, Ratsfraktionschef der Linken, vermutet eine „auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Konzerntaktik“. Es handele sich um ein „Fehlverhalten der Konzernführung auf Kosten der Beschäftigten“ – die Insolvenzen seien „nicht nur durch pandemiebedingte Gewinnausfälle zu erklären“.

Von der Gilde-Brauerei gab es auch am Donnerstag keine Stellungnahme. Ein Sprecher der Muttergesellschaft TCB bestätigte nur, dass „eine bereits seit Jahren am Standort tätige externe Dienstleistungsgesellschaft mit vier Mitarbeitern die Arbeiten zur Sicherstellung der Beladung und der Dosenabfüllung“ unterstütze.

Gespräche mit Insolvenzverwaltern

Am Donnerstag sprachen die Geschäftsführer der beiden insolventen Gesellschaften mit den vorläufigen Insolvenzverwaltern. An diesem Freitag sollen die Mitarbeiter der beiden Gilde-Schwesterfirmen mitgeteilt bekommen, ob sie am Montag wieder zur Arbeit kommen dürfen.

Von Conrad von Meding