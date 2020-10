Hannover/Berlin

Die Corona-Krise trifft jetzt spürbar auch den Arbeitsmarkt – und dort besonders die Beschäftigten, die ohnehin wenig verdienen. Während in der schwer angeschlagenen Autoindustrie noch versucht wird, Jobs durch Umschulungen zu retten, sind seit Beginn der Corona-Krise Hundertausende Minijobs weggefallen – ohne jede soziale Abfederung. Und die Ankündigung der Modekette H&M vom Donnerstag, 250 Filialen zu schließen, wird ebenfalls Tausende Beschäftigte mit eher geringem Einkommen treffen.

Minijobs sind längst nicht mehr nur Studenten-Nebenjobs, sondern häufig eine zusätzliche Einnahmequelle für Menschen, die in ihren Hauptberufen zu wenig verdienen oder Renten aufbessern. Insofern sind die amerikanischen Verhältnisse, wo ein Hauptberuf vielfach nicht mehr ausreicht, um den Lebensunterhalt zu decken, auch in Deutschland angekommen. Das anzuprangern, ist eine richtige und wichtige Funktion der Gewerkschaften und der Linken im Bundestag.

Fehler in der Konstruktion

Wer aber die Abschaffung der Minijob-Regelungen ausgerechnet jetzt fordert, läuft Gefahr, noch mehr Jobs zu gefährden. Denn gerade in der Krise erweisen sich diese Jobs als wichtiger Puffer für die Wirtschaft. Müsste die Gastronomie all ihre Beschäftigten in sozialversicherungspflichtige Stellen übernehmen, würde schlagartig ein Betriebesterben ausgelöst. Zu sehr leidet die gesamte Branche unter den Auswirkungen der Corona-Krise.

Der Fehler in der Konstruktion ist dagegen, dass der Staat kein Kurzarbeitergeld bewilligt für Menschen, die teils über Jahre hinweg in Minijobs beschäftigt sind. Zum Retten großer Unternehmen wie Lufthansa und Tui sind ja offenbar genug Milliarden vorhanden.

Von Conrad von Meding