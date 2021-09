Hannover

Es ist ein Ergebnis, das zeigt, wie verzweifelt die Lage am Berliner Wohnungsmarkt ist: 56 Prozent haben am Sonntag bei einem Volksentscheid für die Enteignung großer Immobilienkonzerne gestimmt. Das Votum ist ein Wutschrei, und es ist verständlich. Aber es ist nicht klug.

Denn was einfach klingt, ist am Ende ein Dilemma, aus dem es keinen guten Ausgang gibt. Das Enteignungsvotum ist gewissermaßen Berlins Brexit: Geboren aus Wut und Verzweiflung versieht es die Politik mit der unlösbaren Aufgabe, mit einem klaren Schnitt endlich alles gutzumachen. Doch das war in England Wunschdenken – und das ist es auch hier.

Politiker müssen den Menschen sagen, dass das nicht funktioniert

Zunächst einmal wird jeder Versuch einer Enteignung, der im Übrigen Milliarden an Entschädigung kosten würde, vor Gericht landen und dort kaum mehr Chancen haben als der berühmte Schneeball in der Hölle. Aber nehmen wir einmal an, die Enteignungen hätten Erfolg. Dies würde die Lage nicht verbessern. Beim mittlerweile wieder abgeschafften Mietendeckel hat sich gezeigt, dass bestehende Mieten zwar sanken, aber das Wohnungsangebot gleichzeitig rapide zurückging. Es profitierten nur Alteingesessene, deren Mieten aber ohnehin nie dramatisch gestiegen sind. Enteignungen würden alles nur noch schlimmer machen.

Ignorieren kann die neue Stadtregierung das Votum nicht, dafür ist es zu deutlich. Doch die Politiker müssen den Mut haben, den Menschen zu sagen, dass das nicht funktioniert. Und sie müssen Wege aufzeigen, die Not zu lindern, indem sie bestehende Wohnungen als Kommune aufkaufen und neue bauen lassen. Für eine Stadt wie Berlin eine Herkulesaufgabe. Aber die muss jetzt angegangen werden – das ist die klare Botschaft aus diesem Votum. Nicht nur für Berlin.

