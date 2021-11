Hannover

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat den Ampelparteien eine „Formulierungshilfe“ für ein Gesetz zukommen lassen, das eine Homeofficepflicht vorsehen soll. Das kann sicher nicht schaden. Allerdings lässt der Entwurf des Ministers Chefs und Beschäftigten viele Freiheiten – und zwar ausgerechnet überall dort, wo es spannend wird.

So können „betriebliche Gründe“ dem Arbeiten vom heimischen Küchentisch entgegenstehen. Welches aber diese betrieblichen Gründe sein können, spezifiziert das Ministerium nicht. Ebenso verhält es sich andersherum: Auch Beschäftigte können Gründe haben, warum sie lieber an den Arbeitsplatz kommen wollen als zu Hause zu bleiben. Wann das greift, steht ebenfalls nicht in Heils „Formulierungshilfe“. Beides ist verständlich – zu vielfältig sind die Arbeit und das Leben.

Homeoffice: Gesetz mit appellativem Charakter

Im Klartext heißt das allerdings, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer in sehr vielen Fällen auch weiterhin miteinander werden aushandeln müssen, ob und in welchem Maße die Tätigkeit von zu Hause sinnvoll ist. Das wird einem eventuellen Gesetz vielfach nicht viel mehr als einen appellativen Charakter geben. Das heißt aber durchaus nicht, dass es wertlos wäre. In ihrer ersten Version verdeutlichte die Homeofficepflicht Arbeitgebern wie Arbeitnehmern den Ernst der Lage durchaus eindrücklich.

Was bleibt, ist ein Widerspruch: Bisher müssen Arbeitnehmer, die ins Homeoffice wechseln können, ihrem Chef nicht sagen, ob sie geimpft sind oder nicht. Die anderen möglicherweise demnächst schon, denn sie müssen sich fortan testen. Einmal mehr gilt in der Pandemie: Gerecht ist das nicht.

Von Felix Harbart