Hannover

A n Entschlossenheit hatte es nicht gefehlt. „Kein frisches Geld an den Friedrichswall“, lautete die Losung im Lager der niedersächsischen Sparkassen, als sich die Schieflage der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) Ende 2018 abzuzeichnen begann. Die Bankenaufsicht wollte seinerzeit wissen, wie man am Sitz der Nord/LB im Zentrum von Hannover das Loch in der Bilanz zu stopfen gedachte, das durch notleidende Schiffskredite gerissen werde. Für die Sparkassen war die Antwort klar: Mit unserem Geld jedenfalls nicht.

Erst allmählich wuchs in ihrem Verband und bei den einzelnen Instituten die Einsicht, dass man diese Position nicht durchhalten konnte – bei einer Pleite der Nord/LB wären auch die Sparkassen als Träger nicht zu knapp in Haftung genommen worden. Also stellten sich folgende Fragen: Wie viel Geld würden die Sparkassen im Fall einer Insolvenz verlieren? Welche Summen galt es aufwenden, um die Landesbank am Leben zu erhalten und ihr eine neue Perspektive zu eröffnen? Nach kühler Abwägung erschien die zweite Variante als die weniger schlechte.

Ambitioniertes Sanierungskonzept

Das Sanierungskonzept für die Nord/LB war auch schon vor Corona sehr ambitioniert. Nach dem Ausbruch der Pandemie musste die Bank einräumen, dass sie ihre Renditeziele erst mit erheblicher Verzögerung erreichen kann. Dass sie zudem ihre Risikovorsorge deutlich stärker ausbauen muss als das Gros der Sparkassen, lässt sich nur schwer mit dem Ausdruck einer zuversichtlichen Gelassenheit in Einklang bringen, um den sich der Nord/LB-Vorstand sonst so angestrengt bemüht. Keine Bank baut ohne Grund in so kurzer Zeit eine so große Vorsorge auf.

Von Jens Heitmann