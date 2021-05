Hannover

Die Corona-Krise wird „absehbar zu einer höheren Arbeitslosigkeit führen“, sagt Doris Petersen, Chefin der regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft Hannoverimpuls. Umso wichtiger sei es, den Menschen, die ihre Stelle verlieren, Angebote für eine Neuorientierung zu machen. Für manche kann eine eigene Firma eine Lösung sein: Seit gut drei Jahren bieten die Region Hannover und die lokale Arbeitsagentur in einem gemeinsamen Projekt Hilfestellungen zur Existenzgründung. Beide haben am Montag eine Bilanz gezogen.

1100 Personen beraten

„Gründung kompakt“ heißt das vierwöchige Intensivangebot, das Menschen aus der Arbeitslosigkeit den Weg in die berufliche Selbstständigkeit ebnen soll. 1100 Personen haben sich nach Petersens Angaben seit 2018 beraten lassen. 348 Personen haben die Kurse absolviert und etwa 280 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Rund 90 Prozent davon dürften Studien zufolge noch am Markt sein, sagt Regionswirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz.

Zufrieden mit dem Projekt „Gründung kompakt“: Heike Döpke (Agentur für Arbeit, Zweite v. r.), Doris Petersen (Hannoverimpuls, Mitte) und Ulf-Birger Franz (Regionswirtschaftsdezernent, Zweiter v. li.) mit der Firmengründerin Pia-Celine Delfau (r.) und Julian Rakowski (l.) Quelle: Samantha Franson

Viele von ihnen haben sich nicht nur eine eigene Existenz aufgebaut, sondern geben inzwischen auch anderen Menschen Arbeit. Wie etwa Julian Rakowski, der sich nach dem Durchlaufen des „Kompakt“-Programms 2020 mit seiner Eismanufaktur selbstständig gemacht hat. Seit etwa einem Jahr fährt er mit seinem akkugekühlten Lastenrad durch Hannover und verkauft Eis aus fast ausschließlich regionalen Zutaten. Seit Monatsbeginn hat er zudem ein Eisgeschäft auf der Calenberger Straße eröffnet. Er beschäftigt einen fest angestellten Mitarbeiter fest sowie vier Aushilfskräfte.

Ansprechpartner vermittelt

„Die Gründer-Unterstützung hat mir Sicherheit gegeben“, sagt Rakowski. „Sie hat einen roten Faden in mein Konzept gebracht und Ansprechpartner vermittelt.“ Sein Businessstart fiel auf den April 2020. Eigentlich gehörte zu seinem Konzept, nicht nur an belebten Plätzen Eis an Spontankunden zu servieren, sondern auch bei Veranstaltungen präsent zu sein. „Das fiel wegen Corona komplett weg“, sagt Rakowski. Nun aber gehe es aufwärts. Gut 100.000 Euro habe er investiert.

„Uns ist es wichtig, Gründer aus der Arbeitslosigkeit nicht einfach ins Wagnis zu schicken“, sagt Heike Döpke, Geschäftsführerin der hannoverschen Agentur für Arbeit. Rund 3,5 Millionen Euro bringe die hiesige Arbeitsagentur jährlich für Gründungszuschüsse auf. Dabei ist „Gründung kompakt“ nur ein Baustein – aber offenbar ein effektiver.

Förderung nur für Arbeitslose

Teilnehmen darf nur, wer noch mindestens 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Das wird bei erfolgreichem Durchlaufen des Programms sechs Monate länger ausbezahlt, zusätzlich übernimmt die Agentur 300 Euro monatlich für Unfall- und Krankenversicherung.

Die studierte Psychologin Pia-Celina Delfeau hat sich nach Elternzeit und familienbedingtem Umzug nach Hannover mit ihrer Hundeschule Wegbegleiter selbstständig gemacht. „Gründung kompakt“ habe ihr bei Marketing und Budgetplanung enorm geholfen, sagt sie. „Ich bin absolut überzeugt von dem Projekt.“ Ihr Betrieb sei ausgebucht. Sie beschäftige mittlerweile eine Mitarbeiterin und suche eine zweite.

Fast 50 Prozent Frauen

Fast 50 Prozent der geförderten Gründer seien Frauen, erklärt Hannoverimpuls-Chefin Petersen. Und Wirtschaftsdezernent Franz sagt: „40 Prozent aller neuen Arbeitsplätze entstehen im Umfeld einer Gründung.“ Ein gutes Gründungsklima sei daher wichtig für eine Wirtschaftsregion.

Hier gibt es weiterführende Infos:

Von Conrad von Meding