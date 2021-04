Hannover

Ein Empfang zeichnet sich üblicherweise durch persönliche Treffen und Gelegenheit zu vielen Gesprächen aus. Das war beim Wirtschaftsempfang der Stadt Hannover über lange Jahre nicht anders, dieses mal aber doch. Der Empfang lief virtuell, vor Ort im Congress Centrum anwesend waren nur diejenigen mit Bühnenrolle.

Veranstaltung soll Mut machen

„Wir haben uns überlegt, ob wir den Wirtschaftsempfang unter diesen Rahmenbedingungen durchführen sollen“, sagte Hannovers Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. Dass man dies tue, habe mehrere Gründe. Man wolle Mut machen, trotz widriger Umstände überhaupt Veranstaltungen anzubieten. Man wolle in Kontakt bleiben. „Ich möchte allerdings betonen, dass es für den Kongress-Standort wichtig ist, dass bald wieder analoge oder zumindest hybride Veranstaltungen stattfinden können“, sagte die Dezernentin. Davon hänge die Existenz von unglaublich vielen Unternehmen ab.

Bei den Überlegungen könnte auch eine Rolle gespielt haben, dass es nach acht Jahren der letzte Empfang für Tegtmeyer-Dette als Gastgeberin war. Sie scheidet im Juli aus dem Amt und nutzte die Gelegenheit für einen Rückblick. Dabei warb sie für Vernetzung von Wirtschaft und Politik. „Sie funktioniert in Hannover ausgesprochen gut“, lobte die Noch-Dezernentin.

„Strukturwandel der Autoindustrie bietet Chancen“

Vom üblichen Empfangsablauf blieben die Verleihung des Stadt-Hannover-Preises „Frauen machen Standort“ – dieses Mal an die Werbeagenturchefin Gesa Lischka – und die Podiumsdiskussion. HAZ-Redakteur Jan-Egge Sedelies als Moderator begrüßte zur Fragestellung „Umweltfreundliche Mobilität und Wirtschaft: ein Widerspruch?“ den online zugeschalteten Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir (Grüne) sowie in Präsenz Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), die Betriebsratsvorsitzende von VWN in Stöcken, Bertina Murkovic, und die IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt.

Um es kurz zu machen: Einen Widerspruch sah die Runde nicht, nuancierte aber unterschiedlich. „Mobilität ist ein entscheidender Faktor in Hannover, einerseits in der Frage der Erreichbarkeit und andererseits in der Nutzung von Flächen und Räumen“, erklärte Onay. Das fand Bielfeldt im Prinzip auch, möchte aber bei Thema Erreichbarkeit keine autofreie Innenstadt. „Die Automobilindustrie steht mitten in einem Strukturwandel hin zu massentauglicher Elektromobilität und neuen Mobilitätskonzepten.“ Darin lägen die Chancen.

Sie ist die Preisträgerin des Stadt-Hannover-Preises 2020: Gesa Lischka. Quelle: Nancy Heusel

Wirtschaftspreis für Werbeagenturchefin Gesa Lischka Dass Gesa Lischka den Stadt-Hannover-Wirtschaftpreis „Frauen machen Standort“ erhalten würde, wusste sie schon seit Dezember. Auf den offiziellen Akt musste die Werbeagenturchefin bis zum Montagabend warten. Beim Wirtschaftsempfang war es so weit, auch wenn die 47-Jährige aus bekannten Gründen nicht persönlich im HCC sein konnte, sondern nur zugeschaltet war. „Ich hoffe, dass wir uns bald persönlich treffen können“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay als Gratulant. Lischka leitet die Firma Kochstrasse (nur echt mit doppeltem S) – Agentur für Marken im Lindener Ahrbergviertel. Sie ist mit 56 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf das sogenannte Neuromarketing spezialisiert, also das Schaffen von Kaufimpulsen für Produkte aller Art über spezielle Reize. Zum Kundenkreis zählen etwa Volkswagen, Continental, Tui oder Daimler. „Ich habe nie gelernt, eine Chefin zu sein“, hatte Lischka im Dezember gesagt. Dafür macht sie es nach Einschätzung der Jury gut. 26 ihrer Angestellten sind weiblich, sie ermöglicht berufstätigen Eltern individuelle Arbeitszeiten. Pro Mitarbeiter spendet die Agentur monatlich 10 Euro für einen guten Zweck. Der Wirtschaftspreis belohnt innovative und nachhaltige Geschäftsmodelle, die einen Fokus auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf legen. Er ist nicht nur eine ideelle Würdigung, sondern schlägt mit 10 000 Euro Dotierung auch monetär zu Buche. Lischka will das Geld für die Weiterbildung ihrer Angestellten verwenden.

„Ernst machen beim Klimaschutz“

Eines dieser Konzepte erwähnte Murkovic: „In die urbane Logistikinitiative in Hannover müsste mehr Fahrt rein.“ Özdemir sagte, was in Hannover diskutiert werde, sei auch Thema in jeder anderen deutschen Stadt. „Die Leute warten nur darauf, dass wir Ernst machen beim Klimaschutz und auch die Verkehrswende endlich angehen“, betonte er. Leider sei man im Verzug.

Die Bilanz: 380 Gäste hatten sich in der Spitze zugeschaltet, beim letzten herkömmlichen Empfang im Herbst 2019 waren es 650. Ganz dasselbe ist es eben doch nicht.

Von Bernd Haase