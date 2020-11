Hannover

Die Vereinigte Hannoversche Versicherung (VHV) übernimmt den Datenspezialisten Eucon mit Sitz in Münster. In einem Bieterwettbewerb habe sich die VHV gegen starke Konkurrenten durchgesetzt, teilten die beiden Unternehmen am Freitag mit. Wie viel die Hannoveraner für die 75-Prozent-Beteiligung an Eucon zahlen, gaben sie nicht bekannt.

Eucon analysiert große Datenmengen

Eucon beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und unterstützt Unternehmen aus der Automobil-, Versicherungs- und Immobilienbranche dabei, große Datenmengen zu analysieren und Prozesse zu digitalisieren. Die Firma hat Niederlassungen in Europa, Amerika und Asien und betreut von dort aus nach eigenen Angaben rund 250 Kunden – darunter „alle namhaften Autohersteller“, wie es heißt.

VHV und Eucon arbeiten schon seit Längerem zusammen. Die in der List ansässige Versicherungsgruppe betreibt unter ihrem Vorstandschef Uwe H. Reuter seit Jahren eine intensive Digitalisierungsstrategie. Mit der Übernahme baue die VHV „ein weiteres Kompetenzfeld mit besten Zukunftsaussichten in einer immer digitaleren Welt auf“, sagte Reuter.

Digitalisierung „auf das nächste Level heben“

Die VHV ist vor allem als ein führender Versicherer für die Bauwirtschaft bekannt, hat aber etwa auch ein starkes Standbein in der Kfz-Versicherung. Eucon verfüge über „Know-how und Technologien“, um die Digitalisierung der VHV „auf das nächste Level zu heben“, sagte Reuter. Die VHV mit rund 3200 Beschäftigten hat etwa 4,7 Millionen Kunden. Die Beitragseinnahmen lagen zuletzt bei 3,24 Milliarden Euro.

Die von dem Versicherer erworbenen Eucon-Anteile gehörten fünf Jahre lang dem Fondsinvestor HG-Capital. Die Gründer Maurice und Marcel Oosenbrugh sollen weiterhin an der Firma beteiligt sein. Auch der Geschäftsführer Sven Krüger soll im Unternehmen bleiben.

Von Conrad von Meding