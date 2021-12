Hannover

Der amerikanische IT-Konzern IBM will seinen letzten Standort in Hannover schließen. Der Mietvertrag für die Räume an der Expo Plaza, in denen IBM noch knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, läuft im Oktober 2022 aus und soll nach Angaben des Betriebsrats nicht verlängert werden. Auch die Gewerkschaft Verdi bestätigte die Schließungspläne des Unternehmens.

Ein Vertreter des Betriebsrates bezeichnete die Entscheidung von IBM als „traurig, aber nachvollziehbar“. Da die Zahl der Beschäftigten gesunken sei, werde man der Größenordnung des hiesigen Standorts nicht mehr gerecht. Die Entscheidung sei der Belegschaft im November von der Konzernleitung mitgeteilt worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Expo Plaza sind hauptsächlich im Vertrieb tätig. IBM wollte sich auf Anfrage nicht zu der geplanten Schließung äußern.

„Faire Lösungen“ gefordert

Man habe mit dem Unternehmen vereinbart, dass die Verhandlungen über die Zukunft der Beschäftigten Anfang kommenden Jahres beginnen sollten, erklärte der Betriebsrat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten an anderen IBM-Standorten weiterbeschäftigt werden, hieß es. „Unser Ziel ist es, verträgliche Lösungen unter fairen Rahmenbedingungen für alle zu finden. “ Die Belegschaftsvertreter rechnen damit, dass die Arbeit bis Oktober 2022 in Hannover fortgeführt werden kann.

Lange Geschichte in Hannover

Damit endet ein langes Kapitel IBM in Hannover. Das frühere IBM-Gebäude an der Hamburger Allee, das der Konzern von 1969 bis 2005 genutzt hatte, wurde bereits 2013 abgerissen. Im Jahr 1969 hatte die Computerfirma das Gelände der Pferderennbahn auf der heutigen Alten Bult trotz großer Proteste für mehr als 20 Millionen D-Mark von der Stadt erworben, um dort eine Fabrik bauen.

Der Neubau wurde jedoch nie realisiert. 1971 trat IBM vom Vertrag zurück, ohne den Kaufpreis zurückzuverlangen. Heute ist ein großer Teil des Geländes als Landschaftsschutzfläche ausgewiesen. Auch angesichts der langen Geschichte des Unternehmens in Hannover sei das nun beschlossene Ende bedauerlich, sagte der Betriebsratsvertreter.

Von Yannick von Eisenhart Rothe