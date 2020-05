Jedes dritte Unternehmen in der Region Hannover hat Bedarf an Kurzarbeit

Hannover

Bei der Bundesagentur für Arbeit sind bis zum 26. April bundesweit Anzeigen von Firmen auf Kurzarbeit für insgesamt 10,1 Millionen Beschäftigte gestellt worden. Damit wurden Prognosen von Volkswirten weit übertroffen, die den Bedarf auf höchstens 7 Millionen Arbeitnehmer geschätzt hatten. Ähnlich drastische Entwicklungen sind für Niedersachsen und für die Region Hannover zu verzeichnen. Einhergehend steigt auch die Arbeitslosenzahl, was für den Monat April untypisch ist. „Die Corona-Krise dürfte in Deutschland zur schwersten Rezession der Nachkriegszeit führen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur in Nürnberg, Detlef Scheele.

Auf Niedersachsen entfallen rund eine Million der Kurzarbeitsanzeigen für Beschäftigte, gestellt von 69.000 Unternehmen. Damit liegen die Zahlen zehnmal so hoch wie während der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2009.

Vor allem Kleinunternehmen greifen zu

In der Region Hannover haben 10.408 Unternehmen für insgesamt knapp 160.000 Mitarbeiter das Thema Kurzarbeit aufgegriffen – das ist jedes dritte, das sozialversicherungspflichtig Arbeitnehmer beschäftigt. „Besonders auffällig ist der hohe Anteil von kleinen Firmen“, erklärt David Rönisch, Mitglied der Geschäftsführung der Arbeitsagentur in Hannover. Gut 66 Prozent der Firmen, die eine Anzeige gestellt haben, beschäftigen weniger als zehn Mitarbeiter, 95 Prozent weniger als 50.

Unter den einzelnen Wirtschaftszweigen sind in Hannover wie auch bundesweit vor allem Einzel- und Großhandel, Gastronomie und der Bereich Gesundheits- und Sozialwesen betroffen. „Das liegt daran, dass darunter auch Berufe wie Ergo- oder Physiotherapeuten fallen“, erklärt Rönisch.

Arbeitsagentur will schnell sein

„Die jetzige Situation ist mit bisherigen Erfahrungen am Arbeitsmarkt nicht zu vergleichen“, betont Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Hannover. Weil es gelte, die Liquidität der Unternehmen zu erhalten, setze die Behörde alles daran, Anzeigen und Anträge schnell zu bearbeiten. „Derzeit schaffen wir das binnen vier Tagen und wollen die Bearbeitungszeit dauerhaft unter zehn Tagen halten“, sagt Döpke. Das Personal in diesem Bereich sei verzehnfacht worden.

Trotzdem bekommt der Arbeitsmarkt die Folgen der Corona-Pandemie immer stärker zu spüren. Bundesweit ist die Arbeitslosenzahl mit Stand Ende April auf 2,64 Millionen Männer, Frauen und Jugendliche angestiegen; das sind 415.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 5,8 Prozent. In der Region Hannover sind aktuell 45.457 Arbeitslose registriert, was einer Quote von 7,2 Prozent entspricht. „Wir werden in diesem Jahr mit weiter steigenden Arbeitslosenzahlen rechnen müssen“, sagt Döpke.

Der Stellenmarkt dünnt aus

Das untermauert ein Blick auf das Angebot an offenen Stellen, das im Vergleich zum April 2019 um 60 Prozent niedriger liegt. Vor allem Zeitarbeitsfirmen und Gastronomiebetriebe brauchen derzeit weniger Personal, dagegen ist der Bedarf in den Bereichen Logistik, Reinigung und Lebensmittelhandel sogar gestiegen. Kaum Auswirkungen dagegen hat die Krise auf den Ausbildungsmarkt, wo es aktuell mehr freie Plätze als Bewerber gibt.

Stichwort Kurzarbeit Kurzarbeit dient dazu, Arbeitnehmer mit staatlicher Hilfe in wirtschaftlichen Krisenzeiten im Job zu belassen. Das geschieht, indem die Arbeitsagenturen für Arbeitnehmer 60 Prozent und für Arbeitnehmer mit Kindern 67 Prozent des Gehalts übernehmen. Geplant ist, diese Sätze deutlich zu erhöhen, unabhängig davon können sie Arbeitgeber freiwillig aufstocken. Bevor Kurzarbeit gewährt wird, müssen die betreffenden Arbeitnehmer Überstunden und Resturlaub abgebaut haben. Außerdem sind Arbeitszeitdokumentationen und bei mitbestimmten Betrieben ein Betriebsratsbeschluss erforderlich. Dann folgt ein zweistufiges Verfahren. Ein Unternehmen zeigt zunächst Kurzarbeit an bei der Arbeitsagentur an und hat dann drei Monate Zeit, den eigentlichen Antrag mit allen, nicht immer unkomplizierten Bedarfsnachweisen auszufüllen. Geschieht das korrekt und wird der Antrag bewilligt, fließt das Geld rückwirkend. Betriebe, die vor dem Jahreswechsel Kurzarbeit beantragt haben, können die Regelung für 21 Monate beanspruchen; diejenigen, die danach gehandelt haben, für zwölf Monate.

Kritik an „ständigen Weltuntergangsszenarien“

„Die Arbeitsmarktzahlen sind ein Weckruf für die Bundesregierung“, sagt Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall. Die Datenbasis für den Shutdown, also das Lahmlegen von Teilen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens, werde von Tag zu Tag fragwürdiger. „Wer ständig Weltuntergangsszenarien beschwört, motiviert Niemanden zum Investieren“, kritisiert er.

Unterdessen hat die Arbeitsagentur in Hannover beobachtet, dass sich die ersten Lockerungen beim Shutdown in den betroffenen Bereichen positiv auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht haben – wenn auch vorerst auf sehr niedrigem Niveau.

Von Bernd Haase