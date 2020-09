Hannover

Klagen von Wirtschaftsverbänden ist man schon gewohnt. Beim Hotel- und Gaststättenverband Dehoga aber ist der Alarmruf verständlich, der im Vorfeld der bundesweiten Demonstration der Branche an diesem Mittwoch ausgesandt wurde. Hotels und Gaststätten gehören wie alle Berufe der Veranstaltungswirtschaft ökonomisch zu den Hauptleidtragenden des Shutdowns. Und weil sich wegen der grassierenden Unsicherheit kaum noch jemand traut, große Veranstaltungen zu planen, ist absehbar, dass auch 2021 ein katastrophales Wirtschaftsjahr für die Dehoga-Unternehmen wird.

Reihenweise Insolvenzen drohen bei Hotels

Wahrscheinlich ist deshalb, dass reihenweise Insolvenzen bevorstehen, wenn der Gesetzgeber den Beherbergungs- und Gastrobetrieben keine Perspektive gibt. Dabei sind es, das wurde bei einem Diskussionsforum am Montag in Hannover deutlich, oft nur kleine Stellschrauben, an denen die Politik drehen müsste.

Anzeige

So ist es völlig unverständlich, warum zwar bei Taufen, Hochzeiten und Bestattungen bis zu 50 Gäste erlaubt sind, bei anderen Familienfeiern wie jüngst etwa Einschulungen aber nur zehn. Die Niederlande gehen einen anderen Weg als Deutschland. Dort sind Privatfeiern in großem Rahmen erlaubt – aber nicht zu Hause, sondern ausschließlich in Gastronomiebetrieben. Das hat einen dreifachen Effekt. Erstens ist das Infektionsrisiko geringer, weil sich Betriebe professionell mit Hygieneplänen auf die Gäste einstellen. Zweitens stützt die Regierung die Wirtschaft – und sendet, drittens, noch ein positives Signal aus, dass sie der Gastrobranche vertraut.

Weitere HAZ+ Artikel

Mehr Pragmatismus

Es wird in den nächsten Wochen wichtig sein, dass mehr derartiger Pragmatismus in die amtlichen Corona-Verfügungen einzieht. Sonst ist eine ganze Branche absturzgefährdet. Gerade in einer Messeregion wie Hannover wäre das eine fatale Entwicklung.

Von Conrad von Meding