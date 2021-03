Kommentar zu Auto-Batteriezellen aus Europa: Aufholjagd mit Anspruch

Hannover

Die europäische Autoindustrie hat lange versucht, den Trend zum E-Auto auszusitzen. Mit einer Mischung aus Dickfelligkeit und Marktmacht hat sie sich gegen Innovationen gesperrt, die das angestammte Geschäftsmodell bedrohten. Jetzt setzt ein junges Unternehmen wie Tesla Maßstäbe bei der Digitalisierung der Mobilität, und China deckt das Massengeschäft ab, inklusive der Batterieproduktion für den weltweit wachsenden Markt der Stromfahrzeuge.

Batterien aus Europa mit Umweltsiegel

Ein Versuch, den industriellen Vorsprung der Chinesen beim Batteriebau einzuholen, dürfte auf Jahre hinweg wenig erfolgversprechend sein. Abhängigkeit von anderen aber ist in einem globalen Wirtschaftssystem das Schlimmste, was Politik und Wirtschaft fürchten müssen. Und so reifen jetzt endlich Konzepte, wie die Autohersteller zumindest bei der Batterieproduktion Land zurückgewinnen können.

Vertrauen zurückgewinnen

Wer einen Rückstand nicht aufholen kann, sollte sich auf etwas Neues konzentrieren. Deshalb ist der Weg richtig, in Europa klare Standards für ökologisch vertrauenserweckende Autoakkus zu definieren. Auch, weil bei dem Thema bereits viel Vertrauen verspielt ist. Gezielt wurden Vorbehalte gegen E-Mobilität gestreut, etwa dass das Kobalt für die Akkus aus Minen mit schlimmer Kinderarbeit komme. Der Fakt ist zwar richtig – aber dass Kobalt genauso zum Entschwefeln von Sprit genutzt wird, ohne den Verbrennermotoren nicht laufen, wurde gern unterschlagen. So wird Stimmung gemacht gegen Veränderungen.

E-Autoakkus mit Umweltsiegel – wenn Europa mithalten will, dann ist solch ein Anspruch sicherlich kein falscher Weg.

Von Conrad von Meding