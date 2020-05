Hannover

In Krisen werden Prozesse, die ohnehin gären, oft beschleunigt. So ist es auch mit dem Abschied vom Bargeld. Die Zahl derer, die bargeldlos mit Karte und Handy bezahlen oder Onlinebanking nutzen, steigt zwar seit Jahren, aber nur langsam. Die Corona-Krise wirkt da wie ein Turbolader. In nahezu jedem Geschäft vom Baumarkt bis zum Bäcker prangt mittlerweile die Aufforderung, doch bitte möglichst kontaktlos zu bezahlen. Der Hinweis auf die Hygiene ist richtig. Zur Wahrheit gehört aber auch: Den Unternehmen nützt der Abschied von Münzen und Geldscheinen sehr.

Kassenpersonal und Sicherheitssysteme verschlingen Millionen

Bargeld ist den Deutschen lieb und teuer. Die Kunden, die die ständige Verfügbarkeit in der Regel über Kontogebühren bezahlen, spüren das kaum – Geschäfte schon. Sie müssen Wechselgeld vorrätig halten, die Bestände überprüfen und ihre Einnahmen zur Bank bringen. Aber auch die merkt die Kosten. Kassenpersonal und Sicherheitssysteme verschlingen Millionen – und das für einen immer kleineren Teil der Kundschaft. Kein Wunder, dass alle Banken das Immer-und-überall-Angebot von Kassenschaltern zurückfahren. Bei der Berliner Sparkasse etwa gibt es für das gesamte Stadtgebiet nur noch zwei Kassenschalter. In der Praxis ist das nicht schlimm: Geld gibt es schließlich auch am Automaten.

Für Kunden, die Geldautomaten ablehnen, wird es aber noch schwieriger, sich im Alltag zu versorgen. Vor allem, da es künftig im Umland Hannovers in mehreren Kommunen gar keinen Kassenschalter bei den Sparkassen mehr geben wird. Betriebswirtschaftlich ist das nachvollziehbar. Die Sparkasse muss aber darauf achten, dass die Distanz zu ihren Kunden nicht zu sehr wächst.

