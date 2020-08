Hannover

Man kann sich am Sonntagabend beim Spiel zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain einen Spaß daraus machen, die Millionen zu zählen, die, in kurze Hosen gesteckt, durchs leere Lissabonner Stadion laufen. Doch bei aller Freude über die Geschwindigkeit Mbappés oder die Kaltschnäuzigkeit Lewandowskis folgt daraus unweigerlich die Frage: Wo kommen diese Millionen eigentlich her?

Die Diktatur gibt sich cool

Die Antwort fällt bei den Franzosen noch unappetitlicher aus als bei den Bayern: Der Club gehört zu 100 Prozent dem Emirat Katar. Und dessen Emir Tamim Bin Hamad Al-Thani hat sicher nicht innerhalb von neun Jahren 1,5 Milliarden Euro in seine Fußballtruppe gepumpt, weil er sie als Spielzeug sieht. Für den Monarchen aus dem Öl- und Erdgas-Staat ist der Club aus Paris Teil einer Strategie, die neuerdings als „Sportswashing“ bezeichnet wird: Die Diktatur, in der Menschenrechte bis heute nicht viel gelten, gibt sich mithilfe des Sports modern und cool. Wie weit Schein und Sein dabei auseinanderdriften, zeigt auch die von Korruptionsvorwürfen überschattete Vergabe der Fußball-WM 2022 in den Wüstenstaat – und die Klagen von Menschenrechtsgruppen über die unmenschlichen Bedingungen, unter denen ausländische Arbeiter in Windeseile Stadien in die Wüste bauen, die nach 2022 niemand mehr braucht.

Es gab schon erfreulichere Finals

Aber auch die sonst oft moralinsauren Bayern-Bosse zeigen sich flexibel, wenn es um die Herkunft des Geldes geht. Seit Jahren zählen sie Katar zu ihren sogenannten „Platin-Partnern“, die sie jedes Jahr mit der Buchung eines Trainingslagers in der Wüste beehren. Diskussionen darüber sind unerwünscht.

Nichts gegen fantastische Fußballer. Aber es hat schon erfreulichere Finals gegeben.

