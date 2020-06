Hannover

Mängel bei der Pünktlichkeit, verpasste Anschlusszüge, Probleme bei Sitzplatzreservierungen oder geschlossenes Bordrestaurant – über die Bahn lässt sich trefflich meckern, und wer es tut, findet schnell Gleichgesinnte. In der Corona-Pandemie aber ist der Staatskonzern unverschuldet in große Not geraten. Weil Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht mehr auf Geschäftsreisen schickten und Privatkunden auch keinen Anlass zur Zugfahrt sahen, blieben die Züge fast leer. Auf der anderen Seite sollte die Bahn aber ihr Angebot nicht zu sehr einschränken – Bahnverkehr gehört zur Daseinsvorsorge.

Bahnverkehr soll attraktiver werden

Dass das Löcher in die Kassen reißen würde war abzusehen. Der Bund konnte nicht anders, als der Bahn eine Milliardenhilfe zu versprechen. Verbunden sind solche Finanzspritzen mit der Auflage, die Attraktivität des Bahnverkehrs durch neue Angebote zu stärken. Das 20-Fahrten-Ticket gehört in diese Kategorie, weil abzusehen ist, dass Pendler sich den Kauf einer teureren Monatskarte zweimal überlegen, wenn sie einen Teil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen und nicht mehr täglich zur Arbeit fahren müssen.

Ein akutes Problem kann die Bahn damit aber nicht lösen; dabei ist sie auf die Hilfe der Fahrgäste angewiesen: Verkehrsexperten äußern die Befürchtung, dass die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus die Menschen vom Bahnfahren abhält. Zuletzt waren in den Zügen aber wieder vermehrt Reisende zu sehen, die eine Mund-Nasen-Schutzmaske für verzichtbar halten. Das ist nicht nur fahrlässig gegenüber Personal und Mitreisenden, sondern schadet derzeit auch dem Unternehmen Bahn.

