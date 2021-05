Kommentar zur Deutschen Post: Der Konzern steht auf der Gewinnerseite

Hannover

Wie sich die Dinge doch wandeln: Vor einem Jahr hatte Frank Appel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post, während des ersten Teil-Lockdowns von einer schweren Krise gesprochen, in der das Unternehmen stecke. Jetzt meldet der gelbe Riese Rekordzahlen.

Es gibt in der Wirtschaft Corona-Verlierer und Branchen, die von den Auswirkungen der Pandemie profitierten. In welches Lager die Post gehören würde, war ziemlich schnell klar. Weil Geschäfte teils gar nicht oder nur unter Hygiene-Auflagen öffnen dürfen, bestellen auch Menschen, die früher lieber zum Shoppen gegangen sind, Waren im Internet. Außerdem profitiert die Post mit ihrer weltweit im Frachtgeschäft aktiven Tochter DHL davon, dass sich viele Volkswirtschaften schneller erholen als erwartet.

Ein Ende des Höhenflugs in diesen Bereichen ist aktuell nicht in Sicht. Diverse Studien und Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass Corona das Einkaufsverhalten nachhaltig verändert. Die Paketboten bei der DHL und ihren Konkurrenten wie UPS oder Hermes werden weiter gut zu tun haben. Das ergibt eine stabile Geschäftsgrundlage für die Deutsche Post, auch wenn die Zuwachsraten künftig abflachen sollten.

Den Ausreißer bei den rosigen Zahlen markiert die Briefpost, weil Unternehmen weniger Werbung verschicken. Der Bereich gehört zur Daseinsvorsorge, die Post muss auch in dünn besiedelten Gebieten zugestellt werden. Dafür zettelt der Konzern in regelmäßigen Abständen – zuletzt zu Beginn des Jahres – Diskussionen um Portoerhöhungen an und kommt damit oft genug auch durch. Derzeit verbietet sich auch nur der Gedanke daran.

Von Bernd Haase