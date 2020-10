Hannover

Als was für ein ehrbarer Beruf galt der des Brauers doch einst. Hoch angesehen waren die Nachfahren von Cord Broyhan in Hannover, die mit Handwerkskunst den Feierabend der Bürger versüßten. Und heute? Da ist das Brauereiwesen ein international umkämpftes Geschäft, bei dem es um Milliarden Hektoliter geht und um einen unnachgiebigen Preiskampf.

Gilde-Brauerei: Traditionsbetrieb als kleiner Player

Hannovers Traditionsbetrieb, die ehrwürdige Gilde, ist nur noch ein kleiner Player im Konzert der Großen. Während die teuren Craftbiere sich ganz neue Genießerschichten erkämpft haben, braut die Belegschaft an der Hildesheimer Straße immer mehr No-name-Biere für Discountermarken. Kein Wunder, dass die Muttergesellschaft TCB aus Frankfurt/Oder versucht, die Kosten zu drücken. Ausbaden aber müssen es am Ende die Beschäftigten.

Im jahrelangen Streit um Arbeitsbedingungen und Bezahlung in der Gilde haben sich beide Seiten nichts geschenkt. Mit ungewöhnlich langen und heftigen Streiks hat die Gewerkschaft versucht, die Geschäftsleitung in die Knie zu zwingen. Die hat ihrerseits mit Aussperrungen reagiert – ein Mittel des Arbeitskampfes, das es zuvor lange nicht mehr gegeben hat in Hannover. Am Ende stand die Zerschlagung der Gilde-Stammgesellschaft. Verloren haben, das kann man heute sagen, vor allem die Mitarbeiter der neu gegründeten Gesellschaften. Die Insolvenzmeldung der beiden Dienstleister ist der vorläufige Tiefpunkt für das Arbeitsleben auf dem Areal der Gilde-Brauerei. Flaschen und Fässer aber müssen auch künftig abgefüllt und Lastwagen beladen werden. Wahrscheinlich zu noch billigeren Konditionen.

Von Conrad von Meding