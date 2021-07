Dissen

Die Unternehmensgruppe Theo Müller will den Traditionsstandort ihrer Tochter Homann Feinkost in Dissen am Teutoburger Wald schließen. Ende des Jahres sollen rund 400 Beschäftigte den Betrieb verlassen. Weitere gut 200 – genaue Zahlen gab der Konzern nicht bekannt – werden folgen. Damit endet ein jahrelanges Hin und Her um den Betrieb im Kreis Osnabrück.

Theo Müller verkauft die Homann-Sparte für Feinkostsalate, wie die Firma am Mittwoch mitteilte. Man werde sich im „Non-Dairy-Bereich“ (heißt: Produkte ohne Milch) künftig auf die Sparten Fisch und Dressing fokussieren, erklärte Müller-Finanzchef Marcus Almeling. Dies sei ein wichtiger Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung der Firmengruppe. Dressing und Soßen sollen weiterhin unter dem Namen Homann und Fisch unter der Marke Nadler verkauft werden. Die Marke Homann soll ansonsten von dem niederländischen Salathersteller Signature Foods fortgeführt werden.

Die Firma Homann war 1876 von Fritz Homann gegründet worden. Vor 30 Jahren wurde das Unternehmen von Unilever übernommen, in Dissen entstand das modernste Feinkostwerk Europas. 1998 stiegen Investoren erst aus den Niederlanden, dann aus Großbritannien ein. Schließlich kaufte der Backwarenunternehmer Heiner Kamps die Firma. Kamps’ Gesellschaft gehört zur Müller-Gruppe, die die „Müllermilch“-Produkte vertreibt.

Eisige Gespräche im Jahr 2017

2015 äußerte die Konzernleitung die Absicht, in Dissen groß zu investieren, die Stadt besorgte dafür ein Grundstück. Zwei Jahre später war von den Plänen nicht mehr die Rede, stattdessen wollte Müller die Homann-Produktion in Sachsen ansiedeln. Das führte zu heftigen Protesten in der 10 000-Einwohner-Stadt und zu Gesprächen in eisiger Atmosphäre über die Verlässlichkeit von Zusagen der Müller-Chefetage in der niedersächsischen Staatskanzlei – ohne Ergebnis.

Aus dem Sachsen-Projekt wurde dann nichts. Insider erzählten, das Unternehmen habe sich bei den Kosten verrechnet. Homann blieb in Dissen – aber nun soll doch Schluss sein. Die Jobs der 400 Beschäftigten in der Salatproduktion werden abgewickelt. Müller-Sprecher Alexander Truhlar bestätigte, dass auch die restlichen Mitarbeiter bei Homann in Dissen gehen müssten. Das Werk werde geschlossen. Dem Vernehmen nach betrifft das noch rund 150 Arbeitnehmer, die zum Homann-Werk im nahen Lintorf bei Bad Essen in die Dressingproduktion wechseln können. Dort hat Müller 170 Millionen Euro investiert. Außerdem geht es um gut 50 Verwaltungskräfte, die gehen müssen.

Firmenleitung und Arbeitnehmervertreter sprechen über „sozialverträgliche“ Abläufe. Der Zorn in Dissen hält sich – anders als 2017 – in Grenzen. Die Entwicklung sei absehbar gewesen, sagte Sebastian Zöppel von der Gewerkschaft NGG.

Andere Firmen suchen Personal

Er sei zuversichtlich, dass die Beschäftigten bei den vielen anderen Lebensmittelfirmen in der Gegend neue Stellen fänden – bei ihm seien schon Anrufe von Personalchefs eingegangen, die Personal suchten. Dennoch sei das Ganze die „Zerschlagung“ eines Unternehmens.

„Einer der schlimmsten Tage in der Dissener Geschichte“

Die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull (Grüne) nannte den Tag der Entscheidung bei Müller einen der „schlimmsten Tage in der Dissener Geschichte“. Sie erinnerte die Firma Müller an ihre „große gesellschaftliche Verantwortung“. Aber mit solchen Appellen hatte die Politik schon 2017 bei dem Konzern nichts erreicht.

Von Bert Strebe