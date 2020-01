Hannover

In Niedersachsen wächst der politische Widerstand gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Die rot-schwarze Koalition in dem Bundesland fordert von Berlin unter anderem eine Kurskorrektur bei der Düngeverordnung. In einer gemeinsamen Stellungnahme sprachen sich Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) und Umweltminister Olaf Lies ( SPD) am Donnerstag gegen die geplante pauschale Verringerung der Düngung um 20 Prozent aus. Die Interessen der Landwirte müssten bei den geplanten Reformen stärker berücksichtigt werden. CDU-Landeschef Bernd Althusmann bezeichnete das aktuelle Agrarpaket als „nicht akzeptabel“.

„Die geplanten Änderungen der Düngeverordnung sind zum Teil nicht zielgenau, kontrollierbar oder im praktischen Vollzug umsetzbar“, erklärten Otte-Kinast und Lies. Der Grundwasserschutz sei äußerst wichtig. „Die berechtigten Interessen der Landwirte dürfen dabei jedoch nicht aus dem Blick geraten. An diesem Punkt muss der Bund nachjustieren.“

Ausnahmen bei Düngevorgaben?

Niedersachsen forderte Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU) auf, bei der Ausweisung der mit Nitrat belasteten Bereiche („rote Gebiete“) das Verursacherprinzip stärker in den Fokus zu rücken. Grundsätzlich sollten nur für die Landwirte die strengeren Regeln gelten, deren Düngeverhalten ursächlich für das Nitratproblem sei. Die Landwirtschaft hatte beklagt, dass die Messwerte durch unklare Grenzwerte und Messverfahren verzerrt seien.

Grünland etwa soll nach dem Willen von Otte-Kinast und Lies von der Verordnung ausgenommen werden. „Soweit im Dauergrünland bedarfsgerecht gedüngt wird, besteht dort kein Risiko für unser Grundwasser“, erklärte Lies. Zudem müsse der Bund berücksichtigen, dass sich einige Landwirte seit mehr als 20 Jahren für den Wasserschutz engagierten. Auch für sie seien verschärfte Regelungen nicht vermittelbar. Nach Angaben der beiden Ministerien hat das Land in der 18-seitigen Stellungnahme weitere Anpassungen und Ergänzungen zum Agrarpaket vorgeschlagen.

Kritik an strengeren Auflagen

Unterdessen hat CDU-Landeschef Althusmann die strengeren Auflagen für Landwirte scharf kritisiert. „Unsere Landwirtschaft ist von besonderer Bedeutung für Niedersachsen und Deutschland“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident. Wegen der aktuell geplanten Gesetzesänderungen seien Arbeitsplätze und Wertschöpfungsketten in der heimischen Agrarwirtschaft massiv bedroht. „Es ist bereits 5 nach 12. Wir brauchen endlich einen Weg, der die Land- und Ernährungswirtschaft mitnimmt.“

Althusmann lehnte eine „großflächige, pauschale Einschränkung“ der Pflanzendüngung ab. „Wer zu viel düngt, muss reduzieren. Alle anderen Betriebe können weiterhin nach guter fachlicher Praxis arbeiten.“ Der Wirtschaftsminister will, dass Mehrleistungen der Landwirte bei Tierwohl und Klimaschutz „fair, zuverlässig und unbürokratisch“ honoriert werden – entweder an der Ladenkasse oder aus öffentlichen Mittel. Althusmann forderte Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) auf, ihre „Blockadehaltung“ gegenüber der Landwirtschaft aufzugeben.

