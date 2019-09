Hannover

Rund 117.000 Besucher aus 150 Ländern haben die Veranstalter der Weltleitmesse EMO für metallbearbeitende Maschinen wie Bohrer, Fräsen oder 3-D-Drucker gezählt. Die Messe ist am Sonnabend nach sechs Tagen Dauer in Hannover zu Ende gegangen. Vor zwei Jahren waren es noch 130.000 Gäste, aber die Veranstalter ziehen mit Blick auf das Umfeld trotz des Rückgangs ein positives Fazit. „2017 war ein Boomjahr, derzeit sind die Konjunkturerwartungen gedämpft“, sagt EMO-Generalkommissar Carl-Martin Welcker.

Hoher Anteil an Führungskräften

Mehr als die Hälfte der Besucher sind aus dem Ausland gekommen, wobei wiederum der Anteil an Asiaten etwa aus China, Japan, Taiwan und Indien besonders hoch war. Unter den Gästen seien mehr Führungskräfte gewesen als zuletzt, erklärt Welcker. Als Kernthemen hatte die Messe unter anderem Digitalisierung und Automatisierung zu bieten. Auch erste Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI) hatten einige der 2200 Aussteller im Programm – etwa eine Schnittstelle, mit der sich Maschinen an unterschiedlichen Standorten vernetzen lassen und so miteinander kommunizieren können. Das Motto der Messe lautete „Smart Technologies driving tomorrow’s production!“

Investitionsbereitschaft ist vorhanden

Die EMO gilt als wichtiger Index für das wirtschaftliche Klima, weil bei ihr Produkte gezeigt werden, die Unternehmen für die Produktion benötigen. Jeder zweite Besucher sei mit Investitionsabsichten gekommen, teilen die Veranstalter mit. Ein Viertel davon habe direkt auf der Messe geordert oder beabsichtige dies noch. Die Investitionsbereitschaft verspreche ein gutes Nachmessegeschäft.

„Die Messe ist attraktiv für die internationale Gemeinschaft der Produktionstechnik“, sagt Welcker. Sie habe gezeigt, dass die Industrie aktiv an kommenden Herausforderungen arbeite und ihren Beitrag als Problemlöser leisten wolle. Das nächste Mal wird das auf der EMO dann in zwei Jahren allerdings nicht in Hannover gezeigt, sondern in Mailand. Die niedersächsische Landeshauptstadt ist wieder im Jahr 2023 als Austragungsort an der Reihe.

