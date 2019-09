Hannover

Bundesminister Andreas Scheuer hat die Industrieunternehmen dazu ermahnt, stärker zu erklären, was hinter Begriffen wie Industrie 4.0, Internet der Dinge oder künstliche Intelligenz wirklich steckt. „Sie machen vielen Menschen Angst – aber sie bedeuten Fortschritt und damit Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Scheuer am Montag in Hannover, wo er gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) die Metallbearbeitungsmesse EMO eröffnete.

Scheuer testet einen Produktionsleitstand der Zukunft. Mit dabei: Ministerpräsident Stephan Weil (r.) Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der CSU-Politiker rief außerdem zu mehr Klimaschutzanstrengungen auch in der Industrie auf. „Wenn wir jetzt den Sprung nicht schaffen, die Anforderungen der Zukunft zu meistern – auch im Bereich des Klimaschutzes, der Klimaziele, der Kohlendioxidneutralität –, dann verlieren wir den Anschluss“, sagte Scheuer. Der Minister bezog sich dabei auf asiatische und amerikanische Konkurrenten in der Branche. Klimafreundliche Technik könne ein Wettbewerbsvorteil sein. Er wünsche sich „Hunger, weiter innovativ zu sein“.

Scheuer ist nicht nur Verkehrsminister, sondern in der Bundesregierung auch für die digitale Infrastruktur zuständig. Die Digitalisierung ist ein Kernthema bei der EMO, deren Motto „Smart Technologies driving tomorrow’s production!“ lautet. In der Fertigungstechnik wird die Kommunikation zwischen Maschinen (Industrie 4.0) immer wichtiger. Eine große Bedeutung für die Unternehmen hat dabei auch der schnelle neue Mobilfunkstandard 5G. „Nachdem etliche Jahre sattsam über Digitalisierung und Vernetzung diskutiert wurde, kommt sie jetzt in der Realität an“, betonte der EMO-Generalkommissar Carl-Martin Welcker.

Maschinen kommunizieren untereinander

Zu sehen ist dies unter anderem beim Projekt Umati, bei dem es um eine standardisierte Datenschnittstelle für Werkzeugmaschinen geht. Die Idee ist auf der vergangenen EMO entstanden. Ein Team hat zwei Jahre an der Umsetzung gearbeitet. Angebunden sind nun 70 Firmen aus zehn Ländern mit 110 Maschinen, die über Umati miteinander kommunizieren können. Das Projekt soll einen Quantensprung bei der Verwirklichung von Industrie 4.0 bringen.

Weniger Aufträge für die Branche

Der Maschinenbau sei ein wichtiger Konjunkturindikator, weil er Technik für viele Wirtschaftszweige liefere, erklärte Scheuer. Die Rahmenbedingungen für die Branche haben sich jedoch verschlechtert. „Nach acht Jahren Hochkonjunktur haben die Anwender ihre Nachfrage im ersten Halbjahr 2019 kräftig zurückgeschraubt“, sagte Welcker. Die Auftragseingänge in der Werkzeugmaschinenindustrie hätten sich in den ersten sieben Monaten um 21 Prozent verringert.

Fertigungsprozesse verändern sich

Die Produktion sei dank voller Bücher zuletzt noch leicht gestiegen. „Dabei lief jedoch der Inlandsabsatz um ein Vielfaches besser als der Export“, erklärte Welcker. Der Wirtschaftszweig verkauft 70 Prozent seiner Erzeugnisse im Ausland und leidet darunter, dass besonders die Märkte in den USA und China Federn ließen. Damit bekommen die Hersteller die Folgen des Handelsstreits zwischen den beiden Großmächten zu spüren. Eine zusätzliche Herausforderung biete der Wandel der Antriebstechnologien in der Automobilindustrie, sagte Welcker. „Dies wird Fertigungsprozesse, wie wir sie heute kennen, verändern“.

2200 Aussteller auf der EMO „Wir haben erstaunlich viele Weltleitmessen in Hannover“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). Die EMO ist die wichtigste Ausstellung für metallbearbeitende Maschinen wie Bohrer, Fräsen oder 3-D-Drucker. Mehr als 2200 Aussteller aus 48 Ländern sind noch bis zum 21. September auf dem Messegelände vertreten. An den Wochentagen ist die Branchenschau von 9 bis 18 Uhr geöffnet; am abschließenden Sonnabend von 9 bis 16 Uhr. Tickets kosten 36 Euro im Vorverkauf und 52 Euro an der Tageskasse. Ermäßigungskarten für Schüler, Studenten und Rentner sind für 12 Euro erhältlich. Bei der vergangenen Auflage kamen 130 000 Besucher. Die EMO findet im Zweijahresrhythmus statt. 2021 ist nicht Hannover Schauplatz, sondern Mailand.

Von Bernd Haase