Volkswagen Nutzfahrzeuge steckt im Umbruch und wird in Zukunft deutlich weniger Arbeitskräfte brauchen. Der Serienproduktionsstart für den T7, den letzten Bulli mit Verbrennermotoren, ist eine Wegmarke für das Unternehmen – entsprechend groß ist die Wehmut.

T7-Multivan-Fertigung bei VWN in Stöcken: In der Fabrik in Hannover-Stöcken laufen neben der Fertigung des aktuellen Bulli-Nachfolgers die Vorbereitungen und Umbauarbeiten für den vollelektrischen ID.Buzz. Quelle: Tim Schaarschmidt