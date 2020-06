Hannover

Der 58-jährige Nicola Lopopolo übernimmt den Vorsitz beim Stadtverband Hannover des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB). Seine Wahl in das Ehrenamt erfolgte einstimmig. Vorgänger Werner Preissner hatte aus Altersgründen nicht mehr kandidiert. Die im DGB als Dachverband zusammengeschlossenen Einzelgewerkschaften haben in der Region Hannover mehr als 100.000 Mitglieder.

„Wachsende soziale Schieflage“

Lopopolo ist gelernter Bauschlosser und seit 1994 Betriebsratsvorsitzender beim Gleitlager- und Kupplungsspezialisten Renk in der Landeshauptstadt. Ihm liege der Einsatz für eine offene, tolerante Gesellschaft am Herzen, sagt er über sich selbst. „Die wachsende soziale Schieflage gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dies wird in der gegenwärtigen Krise umso deutlicher“, erklärt Lopopolo. Notwendig seien gute Arbeitsbedingungen mit entsprechenden tariflichen Vereinbarungen sowie Sofortmaßnahmen, um Menschen in existenzieller Not zu unterstützen.

Anzeige

Der neue Stadtverbandsvorsitzende ist gebürtiger Italiener und kam mit seiner Familie 1962 im Alter von zehn Monaten nach Hannover. „Als drittes von insgesamt sieben Kindern aus einer Arbeiterfamilie habe ich schon früh erfahren, was Gewerkschaften für die abhängig Beschäftigten leisten“, sagt er.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Bernd Haase