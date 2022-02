20 Jahre Euro-Bargeld: EZB will Aussehen der Scheine ändern

Hannover

Seit 20 Jahren ist das Euro-Bargeld im Umlauf. Eine Wanderausstellung in einem verglasten Container informiert jetzt vier Wochen lang auf dem Kröpcke in Hannover über die Einführung der Scheine und Münzen – und zeigt auch Kuriositäten aus der jungen Währungsgeschichte. Echte Euros sind allerdings nicht zu sehen. Seit einem Containeraufbruch in Frankfurt verzichtet die Bundesbank darauf, wirkliche Banknoten und Geldmünzen zu präsentieren.

Allerlei Wissenswertes ist in der Ausstellung zu erfahren – zum Beispiel, dass wir formal nur das zweitbeste Design auf den Scheinen haben. Jedenfalls hatte eine Jury eine andere Optik favorisiert. In einer Umfrage sprachen sich Bürgerinnen und Bürger aber mit deutlicher Mehrheit für die Architekturzeichnungen des Österreichers Robert Kalina aus – und die Europäische Zentralbank folgte dem Votum.

Aufbrechen lohnt nicht: Echte Euros sind nicht zu sehen – dafür viel aus der 20-jährigen Geschichte der Münzen und Scheine im Euroraum. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auf den Geldscheinen werden Tore, Fenster oder Brücken unterschiedlicher Baustile der europäischen Geschichte dargestellt – allerdings keine echten. Alles sollte so abstrakt wie möglich sein. Die Sorge der Regierungen und Banker war, dass im Norden des Währungsraums Abneigungen gegen auf den Scheinen gezeigte Motive aus dem Süden bestehen könnten oder umgekehrt.

Bürger solle bei Design mitreden

Von 2024 an soll es Geldscheine mit einem neuen Design geben. Bei der Neugestaltung will die Zentralbank die Bürgerinnen und Bürger im inzwischen 19 Staaten umfassenden Währungsraum einbeziehen. Dass es überhaupt eine neue Generation von Scheinen gibt, ist ein bisschen auch ein politisches Signal an alle, die befürchten, dass das Bargeld abgeschafft werden könnte. „Bargeld ist etwas zum Anfassen, und es entfaltet im Gegensatz zu Überweisungen oder anderen Zahlungsformen eine unmittelbare Wirkung“, sagte Stephan Freiherr von Stenglin, Präsident der Bundesbank-Hauptverwaltung am Georgsplatz, der die Ausstellung am Freitagmittag eröffnete. „Wir werden es anbieten, so lange es nachgefragt wird.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ausstellung erinnert auch an die Proteste und Sorgen aus der Zeit der Währungsunion ab 1999. Vom „Teuro“ war damals die Rede – die Währung erwies sich dann aber als stabil. In der Schau geht es auch um die enorme logistische Leistung der Währungsumstellung. Allein in Niedersachsen wurden 240 Millionen Banknoten und 1,4 Milliarden Münzen ausgegeben. Verschwunden ist die D-Mark nicht. Noch heute kämen täglich etwa zehn Menschen in die Bundesbank-Filiale am Georgsplatz, um umzutauschen, sagt von Stenglin.

Von Conrad von Meding