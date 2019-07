Bennemühlen

Das nächste Mobilfunkzeitalter beginnt in Bennemühlen. Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat in dem Ortsteil der Gemeinde Wedemark eine Antennenanlage für den neuen Mobilfunkstandard 5G freigeschaltet. Bundesweit hat das Telekommunikationsunternehmen am Dienstag insgesamt 25 Standorte mit 5G-Masten aktiviert. In Niedersachsen sind es zwei Standorte: Außer Bennemühlen hat Vodafone noch eine Antenne in der Samtgemeinde Hesel im Landkreis Leer in Betrieb genommen.

Vodafone sucht eine gute Mischung

Die 25 Standorte für die neuen Antennenanlagen hat Vodafone so gewählt, dass sie eine Mischung aus Ballungsräumen und ländlichen Gebieten ergeben. Zudem will das Unternehmen verschiedene Örtlichkeiten testen. Deshalb stünden die 5G-Anlagen sowohl in Küstenregionen als auch in den Bergen, sagt ein Vodafone-Sprecher auf Nachfrage. Damit will das Unternehmen technische Erfahrungen unter unterschiedlichen Bedingungen sammeln. Dazu sollen unter anderem eigene Mitarbeiter vor Ort den Betrieb mit 5G simulieren. „Die Wedemark hat in diesen Gesamtmix sehr gut reingepasst“, sagt der Sprecher. Der 5G-Ausbau erfolgt weitgehend durch die Aufrüstung bestehender 4G/LTE-Stationen. Auch in Bennemühlen wurde der bereits vorhandene Antennenmast aufgerüstet. „Wir werden nicht signifikant mehr Masten sehen als heute“, sagt Vodafone-Technikchef Gerhard Mack.

Das niedersächsische Wirtschaftsministerium hatte zuvor von drei Gemeinden gesprochen, in denen das 5G-Netz nun verfügbar sei, und zusätzlich Eicklingen im Landkreis Celle genannt. Das bestätigte Vodafone nicht. Für August seien in Niedersachsen aber weitere Stationen in Wienhausen bei Celle und Wolfsburg geplant, sagt ein Sprecher.

Die Gemeinde freut sich

Die 5G-Anlagen haben derzeit nach Angaben des Unternehmens einen Radius von 800 bis 1000 Metern, in dem schnelles Internet verfügbar ist. Dies hänge mit den Frequenzen zusammen. Die Antennen würden sich automatisch nach dem aktuellen Bedarf von 5G in diesem Bereich ausrichten. Perspektivisch sollen höhere Frequenzen hinzukommen, sodass eine Reichweite von mehreren Kilometern erreicht werden kann, sagt ein Sprecher. Das Unternehmen möchte in Zukunft alle jetzigen Standorte „nach und nach“ mit 5G ausstatten. Wann die nächste Antenne in der Wedemark nachgerüstet werden soll, steht nach Angaben des Sprechers noch nicht fest.

Die Gemeinde Wedemark freut sich in einer ersten Reaktion darüber, dass Bennemühlen ausgewählt wurde. „Die Gemeinde Wedemark begrüßt jedwede Verbesserung des Kommunikationsangebotes für ihre Bürgerinnen und Bürger und weist in diesem Kontext nochmals auf den flächendeckenden Ausbau des Internets auf Breitbandniveau ohne öffentliche Förderung hin, den HTP und Deutsche Glasfaser in der Gemeinde Wedemark vorantreiben“, schreibt Sprecher Magnus Wurm.

Telekom will in den nächsten Wochen nachziehen

Der neue Mobilfunkstandard lässt sich nur mit 5G-kompatiblen Smartphones nutzen. Vodafone bietet dafür Modelle von Huawei und Samsung an: Während das Huawei-Mobiltelefon sofort für 5G nutzbar ist, gilt das für das Samsung-Gerät erst ab Mitte August. Die 5G-Option kostet in üblichen Vodafone-Verträgen 5 Euro zusätzlich. Die Deutsche Telekom aktiviert ihr 5G-Netz nach eigenen Angaben erst „in den nächsten Wochen“. Telefónica und United Internet halten sich zu ihren Start-Zeitpunkten noch bedeckt.

Parallel zum Ausbau der 5G-Technologie, verfolgt Vodafone nach eigenen Angaben den weiteren Ausbau von LTE, „um die besiedelten Gebiete auch in Niedersachsen möglichst flächendeckend an das mobile LTE-Breitbandnetz anzuschließen“.

Das bringt 5G Autonom fahrende Autos, medizinische Versorgung über das Internet und noch schnelleres Surfen mit dem Smartphone: Unternehmen erwarten Großes vom nächsten Mobilfunkstandard 5G. Die Technik beschleunigt das mobile Netz noch einmal erheblich, auf bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Damit lässt sich ein Spielfilm in HD-Qualität binnen Sekunden herunterladen. Im aktuellen 4G-Netz braucht man dafür einige Minuten. 5G überträgt aber nicht nur mehr Datenpakete pro Sekunde, die einzelnen Pakete kommen auch viel schneller beim Gegenüber an. Autonome Autos können dadurch blitzschnell auf Befehle aus dem Internet reagieren – wichtig etwa, um sich gegenseitig vor Gefahren zu warnen. Und Roboter wirken durch die kurze Reaktionszeit „menschlicher“.

Von Julia Gödde-Polley und Christopher Weckwerth