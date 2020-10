AOK in Niedersachsen droht 2021 ein Verlust – steigen die Beiträge?

Hannover

Die AOK Niedersachsen steuert im nächsten Jahr auf rote Zahlen zu. Vor allem weil die Bundesregierung die für 2021 erwarteten Mehrausgaben im Gesundheitswesen zu einem Großteil aus den Rücklagen der Krankenkassen finanzieren will, könnte das Vermögen der AOK erstmals ins Minus rutschen, sagte Vorstandschef Jürgen Peter am Montag in Hannover. „Wir werden in unserer Substanz schwer getroffen, und das in der Pandemie bewährte Gesundheitssystem wird destabilisiert.“ Die Mitglieder der Krankenkasse müssen sich auf steigende Zusatzbeträge einstellen.

Für den Gesundheitsfonds, in den die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer jeweils 7,3 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens der Versicherten einzahlen, wird im nächsten Jahr ein Defizit von 16,6 Milliarden Euro erwartet. Etwa zwei Drittel davon seien eine direkte Folge der Corona-Krise, und ein Drittel gehe auf das Konto der jüngsten Gesundheitsreformgesetze der großen Koalition, heißt es im Lager der Kassen. Von dieser Summe will der Bund 5 Milliarden Euro mit Steuergeld finanzieren, die Krankenkassen sollen 8 Milliarden Euro aus ihren Rücklagen nehmen, weitere 3 Milliarden Euro sollen durch höhere Zusatzbeiträge hereinkommen, die die insgesamt 57 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen aus der eigenen Tasche bezahlen.

Reserven der Kassen sind zuletzt gestiegen

„Besonders perfide ist, dass durch den Zugriff auf das Vermögen insbesondere jene Kassen bestraft werden, die gut gewirtschaftet haben“: AOK-Niedersachsen-Chef Jürgen Peter Quelle: Katrin Kutter

Infolge des Wirtschaftsbooms der vergangenen Jahre sind die Rücklagen der Krankenkassen zuletzt auf knapp 21 Milliarden Euro angewachsen; das entspricht dem Fünffachen der gesetzlichen Mindestreserve von 0,2 Monatsausgaben. Die Rücklagen sind jedoch sehr unterschiedlich verteilt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will die wohlhabenderen Kassen verpflichten, zwei Drittel der Rücklagen oberhalb von 0,4 Monatsausgaben an den Gesundheitsfonds abzuführen, der alle Einnahmen nach einem bestimmten Schlüssel auf die einzelnen Krankenkassen verteilt. Wenn die Kassen mit diesen Zuweisungen nicht auskommen, müssen sie einen Zusatzbeitrag erheben.

Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte „Versorgungsverbesserungsgesetz“ träfe vor allem reichere Ersatzkassen wie die Techniker und die HKK sowie die AOK Sachsen-Anhalt, die AOK Plus oder die AOK Niedersachsen. Bei ihnen konzentriert sich knapp die Hälfte der gesamten Rücklagen. Die hiesige AOK hat ihre Reserven stetig aufgestockt. Seit 2010 sei die Summe um fast das Neunfache auf knapp 1,2 Milliarden Euro gestiegen, sagte Finanzvorstand Jan Seeger. Durch die geplante Reform müsste die Kasse mehr als 600 Millionen Euro abgeben. „Besonders perfide ist, dass durch den Zugriff auf das Vermögen insbesondere jene Kassen bestraft werden, die mit Blick auf die erwartbaren Ausgabensteigerungen gut gewirtschaftet haben“, sagte AOK-Chef Peter.

Muss voraussichtlich einen großen Teil der in den vergangenen Jahren aufgebauten AOK-Reserven abgeben: Finanzvorstand Jan Seeger Quelle: Katrin Kutter

Kassen fordern höhere Steuerzuschüsse

Auch bei den Ersatz- und Betriebskrankenkassen (BKK) stoßen Spahns Pläne auf Widerspruch. Um auch weiterhin eine stabile Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können, seien die Kassen angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen auf ihre Rücklagen angewiesen – deshalb müsse der Bund die Zuschüsse aus Steuermitteln deutlich erhöhen, hieß es beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Der Griff in die Rücklagen der Kassen komme der „Sozialisierung eines Teil der Beiträge der gesetzlich Versicherten und ihrer Arbeitgeber in Deutschland“ gleich, sagte der Vorstandschef des BKK-Dachverbands, Franz Knieps.

Von Jens Heitmann