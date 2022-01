Hannover

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gastronomie und in der Hotellerie sind zusammen mit Mitarbeitern in der Landwirtschaft am wenigsten von Krankschreibungen durch einer Erkrankung mit Covid-19 betroffen. Das geht aus einer Auswertung der Krankenkasse AOK Niedersachsen aus den Krankschreibungen hervor. Besonders stark sind hingegen die sozialen Berufe betroffen. Das wissenschaftliche Institut der Krankenkasse hat die Krankschreibungen zwischen dem Beginn der Pandemie im März 2020 bis zum November vergangenen Jahres ausgewertet.

70.000 Mitarbeiter fallen wegen Corona aus

In diesem Zeitraum sind in Niedersachsen insgesamt 70.000 bei der AOK versicherte Frauen und Männer wegen einer Covid-19-Diagnose am Arbeitsplatz ausgefallen, das entspricht einem Anteil an allen Krankschreibungen in Höhe von 4,8 Prozent. Davon entfielen allein 9500 Krankschreibungen, das ist ein Anteil von 14 Prozent, auf den vergangenen November. Neben den sozialen Berufen seien zunehmend auch Industrie und Handwerk betroffen, sagte AOK-Vorstandschef Jürgen Peter.

Viele Ausfälle in den sozialen Berufen

In Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege gab es mit 7840 Krankschreibungen je 100.000 AOK-Mitglieder mit Arbeitsplatz über den gesamten Pandemiezeitraum die meisten Fehlzeiten. Aber auch Beschäftigte in den Bereichen Arzt- und Praxishilfe sowie nicht-ärztlicher Therapie und Heilkunde fielen auffallend häufig aufgrund von Covid-19 am Arbeitsplatz aus.

410 Krankschreibungen je 100.000 Versicherte sind Höhepunkt

Im April 2020 gab es mit 234 Erkrankten je 100.000 AOK-Mitglieder mit einem Arbeitsvertrag einen ersten Höhepunkt der Krankschreibungen aufgrund einer im Labor bestätigten Covid-19-Diagnose. Im November 2020 wurde – nach einem Sommer mit deutlichem Rückgang der Fallzahlen – in der zweiten Welle ein erneuter Spitzenwert mit 327 Erkrankten je 100.000 beschäftigte AOK-Mitglieder erreicht. In der dritten Pandemiewelle lag der höchste Wert im April 2021 bei 310 Krankmeldungen je 100.000 Beschäftigte. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Covid-19-Pandemie im November 2021 mit 410 Erkrankten je 100.000 Beschäftigte. Der November 2021 war der letzte Untersuchungsmonat, neuere Daten liegen noch nicht vor.

Im November sind ganz andere Berufsgruppen mit an der Spitze

Im November 2021 verschieben sich dann auch die betroffenen Berufsgruppen: An der Spitze finden sich nun nicht nur die Berufe der Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege, sondern auch Beschäftigte aus den Berufen der Metallbearbeitung mit 1180 Erkrankten je 100.000 Mitarbeiter, die bei der AOK versichert sind, sowie der Holzbearbeitung mit 1059 Erkrankten je 100.000 Beschäftigte. Auch Berufe der Kunststoff- und Kautschukherstellung, der Kaufleute im Bereich Verkehr und Logistik sowie aus dem Bereich technisches Zeichnen, Konstruktion und Modellbau sind relativ stark betroffen.

Bei 51 Prozent der über den gesamten Pandemiezeitraum betroffenen Beschäftigten wurde der gesicherte Nachweis der Infektion auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dokumentiert, der entsprechende Code auf der Krankschreibung lautet: „ICD-10 GM: U07.1!“. Bei den übrigen Fällen wurde das Coronavirus nicht durch einen Labortest nachgewiesen, sondern aufgrund eines klinischen Kriteriums – dazu zählen zum Beispiel typische Symptome – oder eines epidemiologischen Kriteriums als Verdachtsfall dokumentiert, etwa nach engem Kontakt zu einer Person mit bestätigter Infektion.

