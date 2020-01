Hannover

Die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft hat 2019 ein Rekordjahr erlebt. Nach einer Untersuchung der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) und der Universität Göttingen erzielte die Branche einen Umsatz von rund 233 Milliarden Euro. Dies waren 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem die Fleischbranche und Molkereibetriebe erreichten deutliche Zuwächse. Ein Grund zum Jubeln ist dies aber offenbar nicht: Die Autoren der Analyse nehmen an, dass sich der gesellschaftliche Druck negativ auf den Wirtschaftszweig auswirken wird. „Die angespannte Stimmung in der originären Landwirtschaft greift ganz stark auf die vor- und nachgelagerten Bereiche über“, sagte Christian Janze von EY am Dienstag in Hannover. „Ich glaube, dass es bergab geht.“

Rekord bei Fleisch und Milch

Laut der Studie hat die Ernährungsindustrie als größte Teilbranche der Agrarwirtschaft im vergangenen Jahr ihren Gesamtumsatz um 3 Prozent auf einen Höchstwert von rund 185 Milliarden Euro gesteigert. Einen Rekord haben demnach auch die Molkereibetriebe erreicht. Ihr Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf 29,1 Milliarden Euro. Die Fleischwirtschaft verbuchte ein Wachstum von 5,7 Prozent auf 44,9 Milliarden Euro. In der Landtechnik gab es einen leichten Umsatzrückgang. Die Bereiche Pflanzenschutz und Düngemittel wachsen dagegen stark.

Die Fleischwirtschaft hat den Angaben zufolge im vergangenen Jahr allerdings von einem Sondereffekt profitiert: Wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in China konnten deutsche Betriebe viel Schweinefleisch nach Fernost exportieren. Das könne sich aber schnell ändern. „Wenn wir in Deutschland ASP bekommen, ist es aus“, sagte Janze. Die Gefahr, dass die Schweinepest auch nach Europa kommen könnte, sei „ein Riesenschatten“.

Hoher gesellschaftlicher Druck

Viele Betriebe der Agrarwirtschaft sind verunsichert, wie es weitergeht. Der Druck auf die Branche wachse, sich den Anforderungen der Gesellschaft anzupassen – etwa beim Klimaschutz und Fleischkonsum, erklärte Janze. Hinzu komme die starke internationale Konkurrenz sowie eine geringe Zahlungsbereitschaft vieler Konsumenten für höherwertige Produkte. „Wir diskutieren in der Landwirtschaft viel über Verbote und Einschränkungen.“ Es fehle aber ein „positiv besetztes Zukunftsthema“.

Die Autoren der Studie fordern eine Diskussion, wo und in welcher Weise in Deutschland künftig noch Nahrungsmittel produziert werden sollen und für welche Märkte. Für den Strukturwandel ist nach Janzes Ansicht ein zentrales Thema wie die Elektromobilität in der Autoindustrie wichtig.

Digitalisierung als Zukunftsthema

„Das ist aus unserer Sicht die Digitalisierung“, sagte er. Damit könne man die Tiergesundheit künftig besser überwachen. Dünger und Pflanzenschutzmittel würden präziser ausgebracht. Zudem könnten nach Einschätzung von Marie Diekmann von der Universität Göttingenalternative Eiweißquellen wie Insekten und Algen bald eine größere Rolle spielen – zumindest als Tierfuttermittel.

Die Agrarwirtschaft macht 12 Prozent am gesamten verarbeitenden Gewerbe in Deutschland aus und bleibt nach dem Fahrzeug- und dem Maschinenbau die drittgrößte Branche dieses Wirtschaftszweigs. Die Studie basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes, des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer und des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung.

Von Marco Seng