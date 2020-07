Hannover

Besonders filigran sind die politischen Manöver von Donald Trump nie. Die Androhung von Strafzöllen gegen Airbus wirkt jedoch selbst nach den Maßstäben des amerikanischen Präsidenten seltsam plump: Sie wurden just in dem Moment erhoben, als der Konkurrent Boeing nach zwei Abstürzen des Modells 737 Max in seine bisher schwerste Krise geraten war. Als Trump seine Pläne im April des vergangenen Jahres publik machte, schickte sich Airbus gerade an, seinen ewigen Wettbewerber bei neuen Auslieferungen weit hinter sich zulassen. Die Empörung in Europa über Trumps Vorhaben war einhellig.

Regierung stehen viele Hintertüren offen

Doch die Frage nach der Subventionierung von Flugzeugherstellern ist vertrackt – es gibt dabei große Grauzonen. Airbus wie auch Boeing bauen nicht nur Maschinen für die zivile Luftfahrt, beide sind auch Rüstungskonzerne. Damit stehen den Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks viele Hintertüren offen, um „ihren“ Unternehmen lukrative Aufträge und gut dotierte Forschungsprojekte aus dem Bereich Verteidigung zuzuschanzen. Wären die Europäische Union und die USA an einer Lösung dieses Problems interessiert, müssten sie eine klare Definition für Subventionen entwickeln und sich gegenseitige Transparenz garantieren.

Dafür reicht der Wille aber offenbar nicht aus. Im aktuellen Streit kann Trump einen Punktsieg verbuchen, weil die Welthandelsorganisation WTO seine Position in der Auseinandersetzung mit Airbus stützt. Dass dies wiederum der WTO in ihrem Dauerstreit mit dem US-Präsidenten wegen des Handelskonfliktes mit China helfen kann, ist unwahrscheinlich. Ein Kompromiss ist für Trump nur die Vorstufe einer Niederlage.

