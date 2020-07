Augsburg

Bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec sind in Norddeutschland 1800 Jobs in Gefahr. In Augsburg stehen 1000 Stellen auf der Streichliste. Das Unternehmen konkretisierte am Montag einen bereits in der vergangenen Woche angekündigten möglichen Abbau von bis zu 2800 Arbeitsplätzen.

1100 Jobs bei Premium Aerotec in Nordenham bedroht

Noch stärker als der Augsburger Firmensitz, an dem aktuell noch 3300 Beschäftigte arbeiten, könnte laut den Plänen das niedersächsische Nordenham (Landkreis Wesermarsch) betroffen sein. Dort sind 1100 von 2900 Stellen bedroht. In Varel (Landkreis Friesland) stehen 540 von 1500 Jobs auf der Kippe. In Bremen könnten 160 von 420 Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz verlieren. Zunächst hatte die „Augsburger Allgemeine“ über die Pläne für die einzelnen Standorte berichtet.

Airbus hatte angekündigt, wegen der Luftfahrt-Krise weltweit 15 000 Stellen streichen zu wollen – davon 5100 in Deutschland. Premium Aerotec hofft, ein vollständiges Aus unter anderem durch eine Verlängerung der Kurzarbeit auf zwei Jahre abwenden zu können. Das Unternehmen fertigt Leichtbaukomponenten aus Aluminium, Titan und Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen für zivile und militärische Airbus-Modelle.

Premium Aerotec hat 9000 Beschäftigte

Seit Jahren gibt es Unruhe bei Premium Aerotec. Lange war ein Verkauf der Airbus-Tochter geplant, doch dazu kam es nicht. Durch den Stopp der Großraum-Passagiermaschine A380 waren bereits vor der Corona-Krise Aufträge verloren gegangen. Weitere Standorte gibt es in Hamburg (70 Beschäftigte) und in Rumänien. Aktuell sind rund 9000 Menschen bei Premium Aerotec beschäftigt.

Bayerns Arbeitsministerin Carolina Trautner (CSU) will am Mittwoch die Zentrale in Augsburg besuchen und Möglichkeiten zur Sicherung der Arbeitsplätze und zum sozialverträglichen Stellenabbau besprechen. Das Unternehmen will mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan sprechen.

Von Ulf Vogler