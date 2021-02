Hannover

Für rund 1,1 Millionen Beschäftigte in der Altenpflege wächst die Hoffnung auf einen in ganz Deutschland einheitlichen Tarifvertrag. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) und die Gewerkschaft Verdi haben sich darauf verständigt, die Entgelte zum 1. August deutlich über das Niveau des derzeit geltenden Mindestlohns in der Pflege hinaus anzuheben. Dies teilten die beiden Tarifparteien am Montag in Berlin mit.

Das Bundesarbeitsministerium verfolgt das Ziel, den Tarifvertrag auf der Basis des neu gefassten Entsendegesetzes für allgemeinverbindlich zu erklären – er soll damit für alle Pflegekräfte gelten. An die Regelungen müssten sich dann auch jene Unternehmen und Einrichtungen halten, die nicht in der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche organisiert sind.

Der nun vereinbarte Tarifvertrag sieht vor, die Mindestlöhne in der Altenpflege in vier Schritten zu erhöhen: Den Beschäftigten steht demnach von August an ein Entgelt von mindestens 12,40 Euro je Stunde zu. Bis Juni 2023 soll es auf mindestens 14,40 Euro steigen. Die Mindeststundenentgelte examinierter Pflegefachpersonen steigen in der Endstufe auf 18,75 Euro. Die bisher unterschiedlich hohen Mindestlöhne für Pflegehilfskräfte in Ost- und Westdeutschland sollen bis September auf einheitlich 12,55 Euro je Stunde steigen. Pflegefachkräfte sollen von Juli an mindestens 15 Euro bekommen.

Offen ist jedoch, ob Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) den Tarifvertrag wie geplant auf die gesamte Branche ausweiten kann. Die privaten Heimträger und Betreiber von Pflegediensten stemmen sich entschieden gegen eine Allgemeinverbindlichkeit. Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) und der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) werfen dem erst 2019 von der Arbeiterwohlfahrt, dem Arbeiter-Samariter-Bund und dem Diakonischen Dienstgeber in Niedersachsen gegründeten BVAP vor, weniger als 3 Prozent der rund 28.000 Unternehmen in der Altenpflege zu repräsentieren. Verdi sei in der Branche „so gut wie nicht existent“, sagte AGVP-Präsident Thomas Greiner.

Sein Verband hat deshalb beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg eine Klage auf Nichtigkeitsfeststellung des Tarifvertrags eingereicht. Der Partnerverband BPA hält die geplanten Lohnvorgaben in der Altenpflege sogar für verfassungsrechtlich bedenklich: Dort verweist man besonders auf die Heimbetreiber Caritas und Diakonie, die ihre Arbeitsbedingungen auf Basis ihrer kirchlichen Sonderrechte über eigene Kommissionen regeln. Dennoch hätten sie im Unterschied zu privaten Unternehmen ohne Tarifvertrag laut Entsendegesetz Mitspracherechte gegenüber BVAP und Verdi – dies sei eine Bevorzugung der Kirchen gegenüber anderen „Tarifaußenseitern“, hieß es.

Verdi und der Verband BVAP hatten ihren schon länger ausgehandelten Tarifvertrag zuletzt nach Anhörungen der arbeitsrechtlichen Kommissionen von Diakonie und Caritas noch modifiziert; die beiden kirchlichen Träger beschäftigen rund 30 Prozent aller Pflegekräfte. Beide Organisationen plädieren ebenfalls für eine bessere Bezahlung der Beschäftigten. „Wir wollen keinen Wettbewerb über Personalkosten, sondern über die Qualität der Pflege“, sagte Werner Negwer, Justiziar beim Caritasverband für die Diözese Osnabrück. „Wir müssen in der Lage sein, Mitarbeiter für diesen Beruf zu begeistern“, sagte der Vorstandschef des Diakonischen Dienstgeberverbands in Niedersachsen, Rüdiger Becker. „Dafür sind Tarifverträge eine gute Voraussetzung.“

